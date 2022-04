LORDSYSTEM – Votre passeport sur smartphone – Startup

En mettant l’accent sur l’authentification d’identité non face à face après la COVID-19, LORDSYSTEM, une société fintech coréenne qui détient des brevets mondiaux pour les passeports mobiles, a récemment développé la version iOS du passeport électronique mobile. Ainsi permettant à pratiquement tous les utilisateurs de téléphones mobiles d’installer des passeports électroniques mobiles.

Votre passeport sur votre smartphone !

Les passeports sont les seules cartes d’identité fabriquées et acceptées sur la même base dans le monde entier, et le système de passeport électronique mobile peut être appliqué à tous les passeports dans les pays où des passeports sont délivrés dans le monde entier. Si la technologie de passeport électronique mobile de LORDSYSTEM est appliquée, une utilité généralisée est attendue, car elle offre des solutions à de nombreux problèmes tels que l’authentification d’identité pour les habitants, ainsi que pour les visiteurs étrangers de courte durée, tels que les touristes qui ont eu des difficultés avec les services en raison de l’absence d’une méthode d’authentification d’identité, et les mineurs qui ont reçu des passeports.

En particulier, il peut être utilisé non seulement pour les procédures d’immigration dans les aéroports et les compagnies aériennes, mais aussi pour les listes électroniques d’hébergement des hôtels pour les étrangers. En outre, étant donné qu’il peut être utilisé pour des transactions financières non en face à face dans des sociétés financières et des systèmes de paiement sans pilote dans le secteur de la distribution, les services mobiles d’authentification d’identité sans face-à-face basés sur les passeports électroniques devraient continuer à se développer.

Le passeport électronique mobile est déjà disponible pour vous

« Mobile e-Passport » est disponible pour Android et iPhone, et vous pouvez télécharger et utiliser l’application « Trip Pass« , la propre application de LORDSYSTEM. L’application Trip Pass, qui permet des services d’authentification de passeport pour les touristes étrangers et les étrangers résidant en Corée sur la base de la technologie de passeport mobile, est une plate-forme simple de paiement et de remboursement d’impôt qui permet aux touristes étrangers d’authentifier leurs passeports, de payer via QR, de payer des taxes, d’utiliser des cartes de transport et zéro paiement, et de se retirer aux distributeurs automatiques de billets, le tout avec un simple smartphone sans avoir à montrer de passeport.

La solution d’authentification des passeports mobiles a reçu 8 brevets nationaux, 3 brevets étrangers, des brevets de dessins et modèles et des brevets d’utilité. LORDSYSTEM prévoit de participer à des projets de développement technologique et à des projets d’infrastructure touristique afin que le passeport électronique de la Corée puisse devenir la norme mondiale. Sur cette base, le but ultime de l’entreprise est de « s’établir en tant qu’institution de vérification de l’identité ».

Pendant ce temps, ils participent au « Incheon Airport 3K+ Startup Incubation Project », soutenu par Incheon Technopark (Incheon TP). Et la société a dit,

Grâce au programme de support 3K, nous sommes en mesure de promouvoir notre technologie et de faire connaître notre marque. Nous sommes reconnaissants de pouvoir promouvoir activement nos services avec divers soutiens tels que Incheon Airport Metaverse Hall.

Depuis 2020, Incheon Free Economic Zone, Incheon International Airport Corporation et Incheon Technopark opèrent pour découvrir et encourager les startups dans les domaines de la culture K, de la K-food et du tourisme K. Le projet d’incubation de start-up 3K a soutenu un total de 20 startups en 2020, ce qui a donné lieu à 16,5 milliards de wons de ventes, 44 nouveaux emplois et a attiré 5,7 milliards de wons en investissements.