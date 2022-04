Comment investir avec le bitcoin et en crypto en 2022 ?

Depuis sa création, le bitcoin n’a cessé de surprendre les passionnés de la cryptomonnaie. Les réserves de cette cryptomonnaie se sont multipliées et sa valeur actuelle motive l’investissement. Considérée comme la cryptomonnaie par excellence, sa valeur sur le marché n’a pas cessé de fluctuer au cours de ces dernières années. Si vous souhaitez investir dans ce crypto-actif, vous devez comprendre son fonctionnement et les techniques les plus recommandées. Voici ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans l’acquisition de cette cryptomonnaie.

Quel est le processus pour investir dans cette cryptomonnaie ?

Avant de se lancer dans un investissement dans l’univers de la cryptomonnaie, il faut être conscient du risque. Il faut y mettre de l’argent que vous êtes prêt à perdre. Sur le long terme, investir dans le bitcoin peut s’avérer rentable. Toutefois, il faut garder à l’esprit que la valeur de cette cryptomonnaie ne cesse pas de fluctuer. Pour réaliser une bonne affaire en investissant dans la cryptomonnaie, il faut respecter les cinq étapes suivantes :

Étape 1 : se renseigner sur la technologie de la blockchain

La blockchain est une technologie basée sur une suite de chiffres stockés sous la forme de chaînes de blocs sur un ordinateur. La technologie derrière la blockchain diffère d’une monnaie à une autre, compte tenu du langage de programmation, du système de validation de la chaîne de blocs, de la gouvernance et de la capacité de la monnaie à s’adapter à un changement d’ordre de grandeur. Pour bien comprendre la blockchain du bitcoin, prenez le temps de vous informer sur sa genèse et sa fluctuation dans le temps.

Étape 2 : s’informer sur les sites internet de cryptomonnaies

La majorité des cryptomonnaies disposent de sites web qui relaient les informations sur les nouveautés et les fluctuations du marché. Ces sites web sont soutenus par des communautés de blogueurs et d’influenceurs qui partagent leurs opinions avec les internautes.

Étape 3 : prévoir une stratégie d’investissement en bitcoin

C’est une étape très importante pour gagner de l’argent grâce à la cryptomonnaie. Il existe deux types de stratégies : la première se base sur un investissement à long terme et la seconde sur l’investissement à court terme. En ce qui concerne la stratégie à long terme, elle est adaptée pour ceux qui recherchent des bénéfices intéressants sur une longue période. Ils sont donc capables d’acheter la cryptomonnaie au moment où son prix baisse et d’attendre plusieurs mois en espérant que sa valeur grimpe suffisamment avant de vendre. Pour ce qui est de la stratégie à court terme, elle convient aux personnes qui effectuent plusieurs opérations au quotidien avec les cryptomonnaies : achat et revente sur les plateformes, trading, etc.

Quelle que soit la stratégie que vous adopterez, il est recommandé de ne pas se limiter à une seule cryptomonnaie. En sélectionnant quelques produits financiers avec une excellente valeur ajoutée, vous répartissez le risque sur chaque produit.

Étape 4 : bien choisir son courtier en cryptomonnaie

Il existe de nombreuses plateformes internet permettant d’acheter, de vendre et d’échanger le bitcoin. Assurez-vous de la fiabilité du courtier ou de la plateforme avant l’acquisition d’une cryptomonnaie. NEXO fait partie des meilleurs courtiers en matière d’investissement en crypto. En plus de proposer l’achat et la négociation des cryptomonnaies, il permet d’obtenir des intérêts intéressants ainsi que de la liquidité immédiate dans plus d’une quarantaine de monnaies fiduciaires. N’hésitez pas à faire un tour sur son site web pour découvrir ses offres à haut rendement.

Pour plus de sécurité dans la conservation de votre cryptomonnaie, il est recommandé de les sécuriser. Les services en ligne ou les portefeuilles cryptos sont d’excellentes alternatives pour protéger les produits financiers contre le vol et le hack.

Étape 5 : limiter ses investissements à cause de la volatilité

Au même titre que les autres cryptomonnaies, le bitcoin est hautement volatile. Sa valeur peut augmenter ou diminuer d’une minute à l’autre. Si vous avez une forte appétence au risque, vous pouvez investir progressivement dans votre cryptomonnaie favorite tout en gardant un œil attentif sur sa fluctuation au fil des semaines. Pensez à vous faire accompagner par des courtiers expérimentés afin de réduire considérablement les risques de perte.

Pour faire fructifier votre cryptomonnaie, vous devez varier vos placements. En choisissant plusieurs supports, vous avez la possibilité de limiter les risques de perte et si possible de les compenser. Investir dans le trading de cryptomonnaie peut être rentable à long terme. Toutefois, il n’y a aucune possibilité de prévoir à 100 % les fluctuations du marché. Certes, le marché des cryptos demeure aussi une bonne alternative pour gagner de l’argent, soyez malin dans la gestion de votre portefeuille. Ne sautez pas sur toutes les occasions mirobolantes qui pullulent sur Internet. Évitez les systèmes pyramidaux qui visent à faire fructifier votre cryptomonnaie d’une manière brusque. Privilégiez l’assistance d’un courtier en matière d’investissement pour mieux profiter de vos placements, comme NEXO que vous pouvez rejoindre en cliquant ici.