Test – ST2 Brake : la technologie au service de la sécurité moto

Si vous êtes un motard, vous êtes sûrement au courant de l’une des plus grandes problématiques de la pratique : la visibilité. Et principalement la visibilité par les automobilistes et autres usagers de la route. Aujourd’hui nous vous présentons le ST2 Brake Module, un petit module permettant de prévenir les autres usagers dès lors que vous décélérez de manière importante. En effet, il est de notoriété publique que le frein moteur d’une moto est plus important que celui d’une voiture. Il est donc important de prévenir les usagers derrière vous.

Unboxing & design

Le contenu de la boîte est bien complet pour une installation rapide & facile « Out of the box ». Nous retrouvons le manuel d’installation, complet, mais disponible seulement en anglais. Nous retrouvons ensuite des serre-câbles, le ST2 Brake module ainsi que 3 connecteurs rapides pour venir se connecter au faisceau d’origine.

Le module est très bien fini et ne fait pas cheap du tout. Nous retrouvons la marque dessus ainsi qu’une flèche directionnelle. Cette dernière est très utile et n’est pas là que pour le design, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard dans l’article.

Montage & utilisation

Place désormais au montage. Il se fera sur une Suzuki SV650 S de 2006. Dans la notice d’utilisation, vous retrouverez une liste des couleurs de câble en fonction des différentes marques. Attention, pensez tout de même à vérifier que c’est bon, avec un multimètre. Pour ma part les couleurs ne correspondaient pas à celles annoncées.

La première chose à faire est de trouver le faisceau électrique de votre feu arrière, une fois fait vous devriez avoir au moins 3 câbles : l’alimentation +12V, la masse ainsi que le câble de signal. Comme mentionnez précédemment, utilisez un multimètre pour bien identifier chaque câble. Une fois fait, vous pouvez installer les connecteurs rapides (qui se mettent très facilement sur le faisceau d’origine) et finalement il ne vous restera plus qu’à brancher le faisceau du ST2 Brake. La dernière étape consiste à positionner le module en lui-même. Il faut que la flèche soit en direction de l’avant de votre moto.

À noter que vous pouvez choisir deux modes d’éclairage lors de la décélération : Allumage comme lors du freinage ou alors allumage « clignotant ». Pour cela positionner le module avec les inscriptions ST2 Brake vers le haut pour le premier choix, ou caché vers le bas pour la deuxième option. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, j’ai choisi l’option deux. Pour valider le bon fonctionnement, votre feu doit faire une petite séquence lumineuse au démarrage de la moto, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous.

Conclusion

Ce petit module ST2 Brake est un très bon investissement pour tout motard souhaitant gagner en visibilité sur la route. Le gros avantage est qu’il sera possible de le monter sur quasiment n’importe quelle moto. En effet, grâce à son installation très simple, de nombreuses motos sont disponibles. Si vous avez un doute, il est possible de demander à l’entreprise si votre moto est compatible. Pour ce qui est du tarif, comptez un peu moins de 95 € avec la livraison via la boutique officielle.