Test – Bluetti PV350 : Un panneau solaire portable et durable

Il y a peu nous vous présentions une batterie portable de chez Bluetti, la AC180. Aujourd’hui c’est le panneau solaire de la même marque, le modèle PV350, que nous avons entre les mains. Le panneau solaire est un allié parfait pour les plus baroudeurs d’entre vous, afin d’alimenter votre van, par exemple. Portable et facile d’utilisation, Bluetti propose ici un produit bien fini dont nous allons vous présenter les différents points forts.

Unboxing

L’unboxing se fera de manière très rapide ! En effet, point d’artifice ici avec le panneau solaire Bluetti PV350. Derrière les deux cartons d’emballement se trouve le panneau solaire, bien protégé par du polystyrène. Le panneau solaire est bien entendu déjà plié et montre fièrement sa proche principale. Cette dernière permet le stockage des câbles permettant la connexion à la batterie portable. Nous reviendrons plus en détails sur ces parties un peu plus loin dans le test.

Fonctionnalités et performances

Ce panneau solaire Bluetti PV350 intègre quatre pieds permettant une mise en place efficace et rapide. Ces derniers permettent également de facilement gérer l’inclinaison, afin de capter au mieux le soleil. Côté connectique, le panneau dispose d’un connecteur MC4. De ce fait, il est compatible avec d’autres marques, mais est particulièrement compatible avec les batteries Bluetti. Cette étape est ultra-simple, et le panneau solaire commencera la recharge de la batterie instantanément. À noter que ce Bluetti PV350 est résistant aux éclaboussures grâce à une certification IP65.

Passons maintenant aux spécificités techniques. Ce panneau solaire possède un rendement de 23.4% ainsi qu’une transparence de 95%. Les cellules sont de types silicium monocristallin, parmi les plus performantes du marché. Le laminage de ces dernières est fait d’éthylène tétrafluoroéthylène. La puissance maximale que puisse atteindre ce Bluetti PV350 est de 350W.

Étant novice dans ce monde-là, j’ai été surpris par l’installation et l’utilisation de ce panneau solaire. L’intégration dans l’écosystème Bluetti est très facile et intuitif. Il suffit juste de brancher deux câbles pour que mon Bluetti AC180 commence son chargement. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, j’ai pu atteindre un pic aux alentours de 180W. Bien en dessous de la charge maximale annoncée, mais il faut prendre en compte que la captation du soleil à était faite en fin de journée, sur le coucher de soleil. Il a été difficile de refaire mieux, les temps étant assez maussades par chez moi. À pleine puissance, comptez environ 2h30 – 3h pour recharger complètement une Bluetti AC180.

Conclusion

Si vous êtes équipé d’une batterie portable, de la marque ou non, alors l’achat d’un panneau solaire peut être une solution. En effet, si vous utilisez votre batterie lors de longs périples, la question de la recharge se pose forcément à un moment ou à un autre. Avec ce Bluetti PV350, vous aurez la possibilité d’avoir de l’énergie à disposition peu importe où vous vous trouvez. Votre seul ennemi sera le temps maussade. C’est aujourd’hui le panneau solaire le plus puissant de la marque avec, pour rappel, 350W de puissance fournie maximale. Son côté portable est bien pensé, avec une poignée pour le transporter facilement. Son seul défaut, c’est son prix. En effet, disponible à 799€ sur le site officiel, elle se place au-dessus de nombreux concurrents sur ce secteur.

