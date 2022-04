Vivo X Fold : le premier smartphone pliable de la marque officialisé en Chine

Vivo a officialisé en Chine son premier smartphone pliable, le X Fold. Concurrent direct au Samsung Galaxy Z Fold 3, le Vivo X Fold reprend le format livre du géant coréen.

Vivo X Fold officialisé : un premier smartphone pliable ambitieux

Le constructeur Vivo vient de lancer en Chine son tout premier smartphone pliable, baptisé X Fold. Après de nombreuses fuites et rumeurs, le constructeur chinois se lance à l’assaut d’un marché pour l’instant dominé par Samsung et ses Galaxy Fold.

« Premier du genre au sein de la gamme vivo, le X Fold incarne la vision de la marque du smartphone haut de gamme, à travers l’exploration d’un nouveau format pour apporter une expérience de smartphone plus efficace, pratique et innovante », explique le constructeur.

Smartphone pliant oblige, la charnière a fait l’objet d’un travail particulier avec des matériaux provenant de l’aéronautique : Vivo promet « plus de 300 000 pliages et dépliages ».

Deux grands écrans et des caractéristiques haut de gamme

On retrouve deux écrans sensiblement identiques, si ce n’est leur taille. Le premier, utilisable lorsque le téléphone replié, affiche une diagonale de 6,53 pouces tandis que plus imposant, à l’intérieur, offre une diagonale confortable de 8,03 pouces.

Ils utilisent tous deux une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, protégé par du verre Gorilla Glass Victus. De plus, sous chacun des écrans, on retrouvera un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons.

La fiche technique est très solide : la fiche technique de l’appareil. Celle-ci intègre du très haut de gamme : un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, épaulé par 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 256 Go ou bien 512 Go. La taille de la batterie est de 4 600 mAh, avec une charge rapide filaire de 66 W, 50 W en sans-fil.

Pour la partie photo, Vivo a aussi frappé fort avec un partenariat avec Zeiss. Le dos du X Fold comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom x2 et enfin un module de 8 mégapixels avec zoom périscopique x5. Un attirail prometteur épaulé par une caméra frontale de 16 mégapixels.

Pour l’instant, le Vivo X Fold sera vendu uniquement en Chine, à un tarif débutant à 8999 CNY (pour la version 12+256 Go) soit environ 1300 euros. Il sera disponible à partir du 22 avril et décliné en coloris bleu clair et gris.

