Pokémon Écarlate et Violet : les dernières informations (région, gameplay, multijoueur…)

La 9e génération de Pokémon arrivera avec Pokémon Écarlate et Violet. À l’occasion d’un Pokémon Presents, Nintendo est venu partager en vidéo quelques informations supplémentaires à propos de ce nouveau titre attendu pour la fin de l’année 2022. L’occasion pour nous de découvrir la région de Paldea ainsi que les nouveautés de gameplay de ce nouvel opus.

Les nouveaux détails autour de Pokémon Écarlate et Violet

Début juin 2022, Nintendo était venu partager une vidéo de 3 minutes dévoilant de subtiles informations autour de Pokémon Écarlate et Violet. L’heure est désormais aux précisions de la part de la firme nippone. Via un Pokémon Presents, nous avons tout d’abord appris que la région de cet opus est Paldea.

Vous incarnerez un étudiant de l’Académie Pokémon, dirigée par le proviseur Mr Clavel et encadrée par un professeur de biologie (Olim pour Pokémon Écarlate et Turum pour Pokémon Violet). Quelques personnages ont été présentés au passage, dont Pepper, un élève plus âgé très doué en cuisine ; Jacq, professeur de biologie à l’origine du Motismart ; et Pania, une camarade de classe timide.

Pepper Clavel Jacq Pania Grusha

Au total, Nintendo annonce trois intrigues différentes pour Pokémon Ecarlate et Violet, dont une autour de 8 arènes. Vous devrez y battre un maitre afin de récupérer des badges, dont Grusha, championne du type glace. Pour vous déplacer, vous enfourcherez les Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon, que ce soit pour se déplacer sur terre, en mer, sur les montagnes ou dans les airs.

Concernant les nouveaux Pokémon, nous avons eu l’occasion de découvrir Pâtachio, l’Axoloto de Paldéa et Balbalèze. Pour le mode multijoueurs, Nintendo promet une coopération à 4 joueurs grâce au Club Union et au Poké Portail. Vous pourrez donc explorer ensemble Paldea ou effectuer des raids pour combattre des Pokémon en version téracristallisés et les capturer.

Patachiot Axoloto Balbalèze Raid Téractistal

En parlant de Téracristallisation, il s’agit d’une nouvelle mécanique liée au cristal permettant de faire « étinceller les Pokémon comme des gemmes ». Dans les détails, cette forme peut être activée en combat et peut permettre de changer le type d’un Pokémon, et augmenter la puissance de leurs attaques. Il est d’ailleurs nécessaire d’avoir une Orbe Téracristal pour téracristalliser un Pokémon. Pour recharger cette dernière et utiliser la téracristallisation, il faudra se rendre en Centre Pokémon ou utiliser des cristaux débordants d’énergie Téracristal dans Paldea.

Sachez que Embrylex et Dolman seront exclusifs à Pokémon Écarlate ; contre Draby et Bekaglaçon pour Pokémon Violet. Pour finir, les bonus de précommande sont un Pikachu avec la capacité Vol et de type téracristal vol ; ainsi qu’un Lot Aventure (10 potions, 4 total soin, 3 rappels, 3 huiles, 1 super bonbon et une pépite). Les précommandes du Pack Duo ajoutent à cela 100 Pokéball offertes.