Pokémon Écarlate / Violet : date de sortie, légendaires, multijoueur et autres détails annoncés

Le mercredi 1er juin 2022 15 heures, Nintendo est venu dévoiler une nouvelle bande-annonce de Pokémon Écarlate / Violet. L’occasion pour les joueurs de découvrir des images et des informations supplémentaires sur le prochain jeu de la franchise. Outre la date de sortie, quelques détails sur le gameplay et les légendaires ont été dévoilés. En plus de cela, le site officiel de cet opus a dévoilé quelques spécificités sur les nouveaux Pokémon.

Les nouvelles informations sur Pokémon Écarlate / Violet

Lors du dernier Pokémon Direct, datant du 27 février dernier, une première bande-annonce est venue dévoiler le jeu vidéo Pokémon Écarlate / Violet. Annoncé pour la fin de l’année, ce futur opus vient finalement de profiter de nouvelles précisions à travers une seconde bande-annonce parue ce mercredi 1er juin 2022. Des informations complémentaires ont ensuite été partagées sur le site officiel du jeu.

Un professeur différent pour chaque version

Pour commencer, la bande-annonce est venue dévoiler l’existence de deux professeurs différents : Olim dans Pokémon Écarlate et Turum dans Pokémon Violet. À noter, c’est « la première fois dans l’histoire de la série principale Pokémon » que des professeurs sont différents entre les versions, marque Nintendo sur le site officiel de cet opus.

Nous pouvons remarquer que la professeure porte une tenue assez tribale, alors que le professeur opte pour une combinaison futuriste. D’ailleurs, Nintendo souligne que « chaque professeur mène des recherches sur certains aspects énigmatiques de l’histoire de la région. »

Une même rivale

La bande-annonce est venue dévoiler notre rivale dans Pokémon Écarlate / Violet : Menzi. Elle est décrite comme « une amie à la personnalité rayonnante. Elle déborde d’énergie et est passionnée de combats Pokémon. C’est une Dresseuse Pokémon expérimentée et digne de confiance qui servira aussi de guide lors de votre aventure. Ses talents en matière de combat sont indéniables ; mais il semblerait qu’elle n’excelle pas dans l’art de lancer des Poké Balls ».

Le mode multijoueur

Cette nouvelle bande-annonce est ensuite venue dévoiler qu’il sera possible de jouer en multijoueur pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs et joueuses dans Pokémon Écarlate / Violet. Le site officiel ajoute : « Vous pourrez non seulement profiter des activités emblématiques de la série, telles que l’échange et le combat de Pokémon, mais aussi explorer les différents lieux de la région avec d’autres joueurs ».

De nouveaux Pokémon de la 9e génération

De nouveaux Pokémon de la 9e génération ont aussi été montrés en vidéo, puis définit sur le site officiel du jeu :

Pohm : un Pokémon Souris de type Électrique ;

Gourmelet : un Pokémon Pourceau de type Normal ;

Olivini : un Pokémon Olive de type Plante / Normal.

Les légendaires

Une belle cinématique a ensuite levé le voile sur les deux légendaires : Koraidon pour Pokémon Écarlate et Miraidon pour Pokémon Violet. Le site officiel explique : « On raconte que ces deux Pokémon sont dotés de pouvoirs inouïs surpassant de loin ceux des autres Pokémon. Toutefois, les informations à leur sujet restent nimbées de mystère ».

L’information clôturant cette bande-annonce est la date de sortie de Pokémon Écarlate / Violet : le 18 novembre 2022. Nous découvrons aussi les jaquettes des deux versions, arborant l’un des Pokémon légendaires.

Un petit bonus de fin

Un petit de mystère est tout de même présent à la fin de cette bande-annonce d’un peu plus de trois minutes. Pendant quelques secondes, nous voyons un fond de textures faisant penser à des cristaux agencés entre eux avec une Pokéball lancée au loin et passant juste devant nos yeux à la fin.