iPadOS 16 : la mise à jour serait repoussée à octobre 2022

Tout ne semble pas bien se passer pour la prochaine mise à jour majeure des iPad : iPadOS 16. En effet, Bloomberg vient de préciser que cette nouvelle version arriverait finalement en octobre 2022. Cette dernière était normalement attendue pour septembre, soit en même temps qu’iOS 16 et watchOS 9. Du côté de macOS Ventura, le lancement serait prévu pour le mois d’octobre aussi, comme les précédentes mises à jour.

Du retard pour iPadOS 16

Avec iPadOS 16, Apple vient proposer un changement de taille pour ses tablettes. En effet, un nouveau mode multitâche est disponible pour iPad avec puce M1 : Stage Manager. Mark Gurman, célèbre journaliste de chez Bloomberg spécialiste de la firme à la pomme, est venu dévoiler à travers un nouveau rapport que des sources anonymes lui avaient précisé que contrairement aux années précédentes, la nouvelle mise à jour des iPad arriverait plus tardivement cette année. Au lieu d’arrivée en septembre 2022 avec iOS 16, la sortie de cette version serait pour octobre.

Mark Gurman vient d’ailleurs préciser qu’iPadOS 16 Baurait avait pris du retard à cause de Stage Manager. Il souligne notamment qu’à travers les bêtas, ce nouveau mode multitâche a été vivement critiqué pour les développeurs et utilisateurs à cause « de ses bugs, de son interface déroutante et de son manque de compatibilité avec la plupart des iPads ». Le fait que la mise à jour soit repoussée devrait d’ailleurs permettra aux ingénieurs d’Apple de « consacrer davantage de ressources à l’achèvement d’iOS 16 » d’après le journaliste.

Pour finir, le rapport explique que le décalage de la sortie d’iPadOS 16 à octobre 2022 permettrait de rapprocher la mise à jour du lancement de nouveaux iPad. En effet, les iPad Pro avec puce M2 et MagSafe, mais aussi un nouvel iPad d’entrée de gamme, seraient prévus pour la fin de l’année.

