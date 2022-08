Test – Roborock Q7 Max+ : une nouvelle gamme pour un nouveau prix

Parce qu’il n’y avait pas assez d’aspirateurs robots sur le marché, les constructeurs chinois leaders du marché, Roborock et Ecovacs, étoffent leur catalogue avec une nouvelle gamme. Chez Roborock, elle prend son service sous le nom de Q7 Max. Un modèle milieu de gamme au tarif de 469€, qui propose également sa grande sœur, le Q7 Max+, avec station de vidange automatique, pour 649€. Un nouvel aspirateur robot qui voit son prix baisser, comme ses performances. Cette nouvelle gamme a-t-elle ses raisons d’exister ? C’est ce que nous avons tâché de savoir lors de notre test.

Un design digne de Roborock

Le Roborock Q7 Max+ (disponible chez Amazon) ressemble à tout autre robot aspirateur de la marque. Il plafonnera les 10cm de hauteur à cause du télémètre qui sert de guidage. Sur le dessus, on retrouve 3 boutons pour démarrer l’aspirateur robot sans l’application : lancer le lavage, retour à la base ou allumer/éteindre l’appareil. Un capot est toujours bien présent pour accéder au bac à poussière. Celui-ci est d’ailleurs couplé au réservoir d’eau. Le bac d’eau peut contenir 350ml, contre 470ml pour la poussière. Pour cette dernière, inutile de s’en soucier puisque la station de charge sert également de station de vidange.

L’application Roborock, le centre de contrôle

Pour être pleinement utilisé, l’ensemble des aspirateurs-robots Roborock se contrôle par l’intermédiaire de l’application officielle. La connexion WiFi du Roborock Q7 Max+ se fait en seulement quelques secondes. Une fois l’aspirateur relié au compte Roborock, il ne reste plus qu’à découvrir ou redécouvrir l’application. Bien évidemment, c’est sur celle-ci que l’on peut automatiser le nettoyage du domicile ou de certaines pièces, en fonction des jours et des heures. Grâce à l’application, il est possible de savoir en temps réel où se trouve le robot et de lui indiquer une pièce à nettoyer en priorité. L’utilisateur peut également définir s’il souhaite un nettoyage en profondeur avec le mode Max ou Silencieux. De même pour le lavage du sol par le bac d’eau préalablement rempli.

Fini le temps où il fallait coller des bandelettes sur le sol pour délimiter une pièce, l’application permet de créer des murs virtuels. Mieux encore, Roborock propose de modifier le type de sol pour optimiser l’aspiration.

Cartographie détaillée

Comme indiqué plus haut, pour réduire les coûts, le constructeur se devait de revoir la fiche des spécificités du Roborock Q7 Max+. Ainsi, ce nouvel aspirateur robot se contentera d’un télémètre laser et de capteurs qui vont lui permettre de se déplacer au mieux et d’éviter la chute dans les escaliers. Dans l’ensemble, la cartographie respecte le domicile. L’ensemble des éléments d’une pièce seront analysés et enregistrés dans la mémoire de l’aspirateur pour un meilleur travail au prochain passage. Le télémètre saura définir les meubles et autres objets sur son chemin. Cependant, nous recommandons de préparer le domicile à son nettoyage, car certains petits éléments ne peuvent être perçus par le Roborock Q7 Max+ (comme les câbles ou les chaussettes).

Le Roborock Q7 Max+ commence par délimiter la pièce en faisant le tour de celle-ci. Une fois le tour fait, il débutera le nettoyage en zigzag, comme aiment le faire les aspirateurs de la marque. Cependant, ce modèle ne bénéficie que d’une brosse latérale, ce qui ne lui permet pas d’optimiser l’aspiration. De ce fait, des restes de poussières seront à retrouver sur les bords du mur. Pour optimiser le nettoyage, nous vous recommandons de choisir le mode de puissance élevé ou d’augmenter la récurrence des passages.

Aspiration & Entretien

Au niveau des performances, Roborock a mis le paquet en proposant l’aspirateur robot le plus puissant à ce prix. Satisfaisant de confirmer que le constructeur a souhaité proposer un modèle milieu de gamme qui sait y faire en matière de nettoyage. Le résultat est très satisfaisant pour un nettoyage quotidien, le sol devient comme neuf à chaque passage. Il faudra simplement penser à nettoyer une fois dans la semaine les coins des murs et les tapis à poil long. Pour les tapis peu épais, le Roborock Q7 Max+ offre un résultat très satisfaisant, faisant de lui l’un des meilleurs modèles pour son prix. En ce qui concerne le lavage du sol, la serpillère le fera briller et enlèvera les tâches les plus récentes. Pour le reste, l’humain restera la meilleure solution.

Le Roborock Q7 Max+ est vendu avec sa station de vidange automatique, permettant au robot de vider son bac après chaque nettoyage. Une solution déjà bien présente sur d’autres modèles, mais qui permet d’automatiser le nettoyage sur la semaine. Seul bémol, la station de vidange utilise des sacs, dont 2 sont offerts lors de l’achat. Il faudra ensuite prévoir d’en racheter. C’est bien dommage d’avoir un aspirateur-robot avec un bac à poussière, si c’est pour faire tout de même appel aux sacs dans la station… Pour les autres pièces, notamment le rouleau central, un nettoyage mensuel est recommandé. Un assistant de nettoyage est présent au sein de l’application, très utile pour optimiser la durée de vie du Roborock Q7 Max+.

Autonomie

Mais alors, si le Roborock Q7 Max+ aspire très bien, qu’il sait analyser correctement le domicile et qu’il bénéficie d’une station de vidange, où est son point faible ? Ce n’est pas non plus du côté de l’autonomie que Roborock a lésiné, puisque cet aspirateur robot est dans la moyenne de l’endurance. En fonction de la taille du domicile et de la force d’aspiration, il pourra accomplir son travail. Il faut compter 1h30 d’autonomie à pleine puissance, pour 3h sur son mode silencieux. Seul bémol, la recharge complète un peu longue (environ 4h).

Conclusion : Roborock Q7 Max+

Cette nouvelle gamme que propose Roborock peut surprendre au début, mais vient permettre au grand public de se procurer les meilleures technologies de la marque pour un moindre coût. Pour ceux qui ne souhaitent pas débourser plus de 1 000€ pour un aspirateur-robot qui bénéficie des dernières innovations, cette gamme est faite pour vous. Le système de navigation conviendra parfaitement aux domiciles qui ne laissent pas traîner des objets sur le passage potentiel de l’aspirateur. Il est tout aussi performant qu’un aspirateur haut de gamme, sur toute surface. Son autonomie est également confortable, puisqu’il sait retourner à sa base pour se recharger et vidanger, puis reprendre là où il s’est arrêté. On s’en demande presque pourquoi il faudrait débourser plus pour donner le même résultat. Ah si, pour la plaque vibrante qui permet un meilleur lavage du sol, comme sur le Roborock S7 MaxV Ultra.