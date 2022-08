Cybersécurité : 31 % des Français souhaitent effacer leurs données personnelles d’Internet

La vie privée devient un sujet de plus en plus important dans nos vies connectées. La préoccupation a en effet pris de l’ampleur durant ces dernières années, notamment face aux nombreuses attaques ayant lieu sur diverses plateformes à travers le web, mais aussi l’augmentation des pratiques de phishing, ransomwares… À travers une nouvelle enquête, NordVPN est venu relayer « des chiffres intéressants concernant les internautes français et leur rapport au web ».

Les Français et leurs données personnelles sur Internet

Dans les détails, NordVPN est venu partager les résultats d’un sondage mené auprès de 1 003 internautes de l’Hexagone âgés de 18 ans et plus.

Les résultats, publiés le 28 juillet 2022, montrent tout d’abord que près d’un Français sur trois (31 %) aimerait supprimer leurs données personnelles de la toile. Cette envie est cependant plus faible qu’outre-Atlantique, étant donné que 55 % des Américains souhaiteraient aussi sauter le pas.

Concernant les raisons de suppression de leurs données personnelles, les Français mentionnent à 44 % ne pas vouloir que des tiers collectent leurs données et craindre d’être piratés. 34 % des personnes interrogées dans l’Hexagone déclarent d’ailleurs ne pas avoir confiance en Internet.

NordVPN s’est ensuite intéressé aux données personnelles que les internautes voudraient voir disparaitre d’Internet. En première position, 51 % des Français ont répondu qu’ils souhaiteraient retirer leurs informations bancaires, précisant à la majorité (71 %) avoir peur que ces données soient piratées à l’avenir. 44 % craignent que leurs SMS et e-mails soient récupérés par des hackers ; 38 % leurs comptes sur les réseaux sociaux ; 35 % leurs informations médicales ; et 26 % des détails sur leur vie sexuelle.

Autres informations dévoilées, 16,4 % des sondés « estiment n’avoir rien à cacher et ne citent aucune information personnelle en particulier ». Cependant, « les Français sont également inquiets pour leur réputation », souhaitant notamment « effacer un moment embarrassant » pour 33 % ; des « photos ou vidéos peu flatteuses » pour 33 % ; ou encore « leurs anciens comptes sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres » pour 30 %.

