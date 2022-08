PlayStation Plus Extra et Premium : voici les nouveaux jeux d’août 2022

Avec le PlayStation Plus Extra et Premium, de nouveaux jeux vidéo sont disponibles chaque mois pour les collections de titres PS4/PS5. Pour le mois d’août 2022, Sony vient ainsi d’annoncer la disponibilité d’une dizaine de nouveaux jeux dès la fin de cette semaine. Nous retrouvons notamment Dead By Daylight ; Bugsnax ; Ghost Recon Wildlands ; Trials of Mana ; ou encore le Uno et des Monopoly. Vous l’aurez donc compris, il y en a pour tous les goûts et les tranches d’âge !

Les nouveaux jeux d’août 2022 sur le PlayStation Plus Extra et Premium

Face au Xbox Game Pass, Sony a répondu avec l’arrivée de deux nouvelles formules d’abonnement en juin dernier (PlayStation Plus Extra et Premium), comprenant des catalogues de jeux vidéo PS4 et PS5, évoluant au fil des mois. Après une première flopée de nouveaux titres en juillet 2022, la firme nippone revient avec des titres disponibles à partir de la mi-août.

Dès le 16 août 2022, Sony ajoutera les jeux vidéo suivants aux abonnements PlayStation Plus Extra et Premium :

Yakuza 0 ;

Yakuza Kiwami ;

Yakuza Kiwami 2 ;

Dead By Daylight ;

Ghost Recon Wildlands ;

Bugsnax ;

Metro Exodus ;

Trials of Mana ;

UNO ;

Monopoly Madness ;

Monopoly Plus.

Pour les abonnés au PlayStation Plus Premium, sachez que Sony n’est pas venu annoncer de nouveaux titres pour son catalogue de jeux vidéo rétro (PS1, PS2 et PSP).

À titre d’information, le PlayStation Plus Extra est disponible à 13,99 € par mois ; et se compose d’une collection de 400 jeux PS4/PS5 et des avantages du PlayStation Plus Essential (jeux gratuits chaque mois, multijoueurs en ligne et réduction sur le PlayStation Store). De son côté, le PlayStation Plus Premium profite en plus de 340 jeux PS4/PS5 supplémentaires ; du cloud gaming sur les titres PS3/PS4; d’une collection de jeux rétro ; et de démos exclusives

