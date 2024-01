CES 2024 : Tesla et Samsung annoncent un partenariat stratégique

Samsung Electronics a récemment annoncé qu’il conclurait un partenariat stratégique avec Tesla. Cette collaboration permettra aux produits énergétiques de Tesla de se connecter à la plateforme Samsung SmartThings Energy. Cette collaboration sera présentée lors du CES 2024.

Samsung a expliqué, dans un communiqué de presse, que cette collaboration avec Tesla est possible grâce aux API ouvertes de Tesla. Selon Chanwoo Park, vice-président exécutif et chef de l’équipe de développement IoT du Device Platform Center, chez Samsung Electronics :

Les clients de Tesla Energy peuvent désormais gérer et surveiller l’état électrique de leur maison via les appareils SmartThings Energy et Samsung en plus de l’application Tesla, garantissant ainsi un accès et une connectivité accrus. Cette nouvelle collaboration est une étape clé pour Samsung Electronics en rendant notre solution plus largement disponible au-delà des appareils électroménagers.