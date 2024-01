Samsung dévoile trois moniteurs de jeu Odyssey OLED avant le CES 2024 !

Alors que le CES 2024 arrive à grands pas, Samsung nous dévoile déjà quelques détails sur ses nouvelles technologies. Il s’agit de trois moniteurs de jeu Odyssey, dotés d’écrans OLED avec AMD FreeSync Premium Pro et VESA DisplayHDR True Black 400. De plus, chacun de ses moniteurs embarque la technologie antireflet exclusive de la société. Cette technologie qui minimise les réflexions de la lumière du jour et de la lumière ambiante.

Samsung Odyssey OLED G95SD

Le premier est un moniteur ultra-large incurvé de 49 pouces intitulé Samsung Odyssey OLED G95SD. L’écran offre les caractéristiques suivantes :

Une résolution DQHD (5 120 x 1 440)

Un temps de réponse de 0,03 ms

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Un rapport hauteur/largeur de 32 :9.

Un accès à la fois à la plateforme de télévision intelligente de Samsung et un hub de jeu basé sur le cloud de l’entreprise.

Côté esthétique, ce moniteur est de plus petite taille que le mammouth Odyssey Ark et possède une forme plus mince.

Odyssey G80SD

Ce moniteur OLED présente un écran plat de 32 pouces. Il présente une forme ultra-mince, spécialement adapté aux bureaux exigus. Sa luminosité maximale est de 450 nits. De plus, il faut savoir que ce moniteur est livré avec la technologie CoreLightning+ pour offrir des schémas d’éclairage ambiant uniques. Concernant ses autres spécificités, ce moniteur dispose d’ :

Une résolution 4K UHD de 3 840 x 2 160

Un format d’image 16 :9

Un temps de réponse de 0,03 ms

Un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz.

Le Samsung Odyssey OLED G60SD

Contrairement aux deux premiers moniteurs, ce dernier est relativement petit avec ses 27 pouces. Néanmoins, il offre :

Un taux de rafraîchissement de 360 Hz

Une résolution QHD, soit 2 560 x 1 440

Un moniteur doté de la technologie CoreLightning+ de Samsung

Un écran ajustable qui peut pivoter et s’incliner.

Pour le moment, Samsung n’a annoncé aucun prix concernant ses trois moniteurs de jeu. Néanmoins, on pourrait avoir davantage d’informations dessus lors du CES 2024 qui se tiendra du mardi 9 au vendredi 12 janvier 2024.