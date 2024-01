Test : Eaton 3S Mini et protection box : les indispensables 

Trop souvent oubliés, les onduleurs et multiprises parasurtenseurs sont pourtant des indispensables. En effet, coupures électriques, remise sous tension un peu violente et orages arrivent plus souvent qu’on ne le pense. C’est pourquoi ces équipements sont la base de toute installation d’autant plus qu’ils ne sont généralement pas très couteux et outre le côté pratique, ils peuvent sauver une installation. Oubliez les multiprises à quelques euros made in China qui ne protègent rien du tout et privilégiez du matériel de qualité.

Onduleur Eaton 3S mini

Avec l’onduleur Eaton 3S mini, il est possible de maintenir l’alimentation d’un équipement pendant un long moment, en cas de coupure de courant. L’onduleur peut tout aussi bien alimenter une box internet qu’un centralisateur domotique, une box TV, une caméra IP et bien d’autres encore. L’onduleur va ainsi permettre une continuité de service et par exemple continuer de pouvoir contrôler à distance son appareil connecté. Également, il dispose d’une protection contre les surtensions via le circuit interne.

Autre point fort de cet équipement, son adaptabilité. En effet, Eaton livre son mini onduleur avec 4 embouts différents. Cela lui assure ainsi un maximum de compatibilité avec nos appareils. De plus, il est possible de régler la tension de sortie en 9V, 12V, 15V ou 19V. Également, sa taille réduite (13,6 cm de large, 9,5 cm de profond et 3 cm de hauteur) lui permet d’être placé où bon nous semble. Il n’émet aucun bruit donc silence assuré.

Un indicateur LED facile à lire indique les informations sur la tension de sortie choisie ou sur la capacité restante de la batterie. Un voyant vert fixe indique la tension et en cas de coupure de courant le niveau de batterie est indiqué par un voyant LED clignotant. Pour moins de 50€ c’est un incontournable.

Produit disponible sur Eaton Onduleur 3S Mini 36W 9/12/15/19V DC pour Protection Box Internet et WiFi, Caméra Vidéo-Surveillance et Assistant Personnel, Modem, Silencieux - Noir&Blanc

Voir l'offre 44,57 €

Eaton Protection Box

Autre équipement, la multiprise premium de protection contre les surtensions et la foudre. Elle permet de protéger ses équipements sensibles comme son installation informatique ou bien audio vidéo. La protection box d’Eaton se décline en plusieurs versions avec 1, 6 ou 8 prises 10A 2500W mais aussi avec des modèles prenant en charge les connecteurs RJ11 / xDSL pour protéger également la ligne téléphonique des surtensions et impacts de foudre.

Également, la multiprise 6 prises dispose de deux ports USB (2.4A max.). Ainsi, on peut charger rapidement tout type d’appareil mobile. Un disjoncteur réarmable de 10A protège l’installation de toutes surcharges.

Pour faciliter l’installation, le montage mural est également possible. Pour un budget d’environ 40€, c’est sécurisant de savoir son installation sous bonne protection

Produit disponible sur Eaton Multiprise/Parafoudre - Eaton Protection Box 6 Tel@ USB FR - PB6TUF - 6 prises FR + 1 prise téléphonique + 2 ports USB - Blanc & Noir

Voir l'offre 39,99 €

Eaton Protection Strip

Dans sa gamme de produit, Eaton dispose aussi d’un modèle un peu moins onéreux avec la Protection Strip 10A 2500W. Il s’agit également d’une multiprise avec protection contre les surtensions. C’est la version basique de la multiprise, pas de port USB ni de disjoncteur réarmable, le minimum requis pour une multiprise mais suffisant pour une installation simple.

Pour un budget d’environ 10€, c’est le minimum que l’on puisse mettre en place pour avoir une protection de qualité.

Produit disponible sur Eaton Multiprise/Parafoudre - Eaton Protection Strip 6 FR - PS6F - 6 prises FR - Noir

Voir l'offre 12,78 €

Conclusion

Avec une gamme assez large, Eaton offre la possibilité de protéger son installation pour un budget modeste. De l’onduleur à la multiprise, c’est avant tout une solution sécurisante de savoir que son installation est bien protégée notamment contre la foudre qui provoque des dégâts irréversibles sur une installation couteuse et indispensable au quotidien. Le coût d’investissement en vaut largement la peine.