Test – BenQ GP520 : Une expérience visuelle immersive

Le BenQ GP520 est un vidéoprojecteur 4K UHD compact et polyvalent, conçu pour transformer n’importe quel espace en une véritable salle de cinéma. Avec sa résolution ultra-haute définition, sa luminosité impressionnante et ses fonctionnalités intelligentes. Il s’adapte aisément à divers environnements, offrant une expérience visuelle immersive et de haute qualité.

Design et qualité de fabrication

Le BenQ GP520 se distingue par son design cubique épuré, caractéristique des projecteurs lifestyle modernes. Ses dimensions compactes de 241,3 mm de largeur, 151 mm de hauteur et 225 mm de profondeur. Pour un poids de 3,7 kg, facilitent son installation et son déplacement. Ce format discret lui permet de s’intégrer harmonieusement dans différents environnements. Peu importe qu’il soit posé sur une table ou fixé au plafond grâce à un pas de vis situé sous l’appareil.

La finition du GP520 est soignée, avec des matériaux de qualité qui lui confèrent une apparence élégante et robuste. Les coins arrondis et la surface lisse ajoutent une touche de modernité. Tandis que la grille perforée sur les côtés assure une ventilation efficace. Evitant ainsi la surchauffe lors d’une utilisation prolongée.

Qualité d’image

Résolution et luminosité

Le BenQ GP520 est doté d’une puce DLP de 0,47 pouce. Cela permet une résolution native de 3840 x 2160 pixels, soit une qualité d’image 4K UHD. Cette haute résolution garantit des images nettes et détaillées. Cela permet de percevoir les moindres nuances dans les films, les jeux vidéo ou les présentations professionnelles.



La source lumineuse 4LED, composée de quatre diodes distinctes (rouge, verte et deux bleues), permet d’atteindre une luminosité de 2 600 lumens ANSI. Cette configuration assure des images claires et lumineuses, même dans des environnements bien éclairés. De plus, la technologie 4LED offre une durée de vie prolongée. Estimée à 20 000 heures en mode Normal et 30 000 heures en mode Éco. Cela réduit ainsi les coûts de maintenance et les interruptions liées au remplacement de la lampe.

Couleurs et contraste

Grâce à la technologie BenQ CinematicColor, le GP520 couvre 98 % de l’espace colorimétrique Rec.709. Cela garantit des couleurs riches et fidèles à la vision des réalisateurs. Cette précision colorimétrique est essentielle pour une expérience cinématographique immersive, où chaque teinte est reproduite avec exactitude.

Le vidéoprojecteur prend en charge les formats HDR10 et HDR10+. Il offre une plage dynamique étendue et des contrastes élevés pour des images plus réalistes. Le contraste dynamique atteint 600 000:1, améliorant la profondeur des noirs et la luminosité des blancs. Cette capacité à gérer des niveaux de contraste élevés permet de révéler des détails subtils dans les zones sombres et lumineuses de l’image, enrichissant l’expérience visuelle.

De plus, le GP520 intègre la technologie Dynamic Black, qui ajuste automatiquement la puissance de la lampe en fonction du contenu affiché. Cela optimise ainsi le contraste et la profondeur des images. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique lors de la projection de films ou de jeux avec des scènes à forte variation de luminosité.

Fonctionnalités intelligentes

Ajustements automatiques

Le BenQ GP520 simplifie l’installation grâce à plusieurs fonctionnalités d’ajustement automatique de l’image. L’autofocus et la correction trapézoïdale automatique (±40° vertical et horizontal) permettent d’obtenir une image parfaitement alignée sans intervention manuelle. Ces ajustements automatiques sont particulièrement utiles dans des environnements où le projecteur ne peut pas être placé directement en face de l’écran ou lorsque l’installation doit être rapide et sans tracas.

De plus, les fonctions Screen Fit et Object Avoidance ajustent l’image à la taille de l’écran tout en évitant les obstacles présents sur le mur, offrant une flexibilité d’installation accrue. Par exemple, si un interrupteur ou un tableau est présent sur le mur de projection. Le GP520 détectera l’obstacle et ajustera l’image pour l’éviter, garantissant une projection sans distorsion.

Adaptation à l’environnement

Le mode Auto Cinema adapte en temps réel les paramètres d’image en fonction des conditions d’éclairage de la pièce, de la distance de projection et de la couleur du mur. Cette adaptation intelligente garantit une qualité d’image optimale, quelles que soient les contraintes environnementales. Par exemple, si la pièce est fortement éclairée. Le GP520 augmentera automatiquement la luminosité et ajustera le contraste pour maintenir une image claire et vive.

Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser le projecteur dans différentes pièces ou lors de déplacements. Ainsi pas besoin d’avoir à recalibrer manuellement les paramètres à chaque fois.

Connectivité et compatibilité

Ports et interfaces

Le GP520 est doté de deux ports HDMI 2.1, dont un compatible eARC et ALLM, facilitant la connexion avec des consoles de jeu et des systèmes audio externes. L’Enhanced Audio Return Channel (eARC) permet la transmission de formats audio haute résolution, tels que Dolby Atmos et DTS:X. Il assure une expérience sonore immersive lorsqu’il est connecté à un système audio compatible.

Le port USB-C compatible Power Delivery et DisplayPort Alt Mode permet de connecter et de charger des appareils mobiles tout en transmettant des données vidéo. Cette polyvalence est idéale pour les utilisateurs souhaitant projeter du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable sans nécessiter de multiples câbles.

Deux ports USB-A sont également disponibles pour la lecture de médias depuis des périphériques de stockage externes. Cette fonctionnalité est pratique pour afficher des présentations, des photos ou des vidéos directement depuis une clé USB. Pas besoin d’avoir un appareil source supplémentaire.

Connectivité sans fil

La connectivité sans fil est un autre point fort du BenQ GP520. Grâce au Wi-Fi 6, il assure une diffusion fluide de contenus 4K depuis des plateformes de streaming ou d’autres périphériques connectés, même dans des environnements réseau encombrés. Cette technologie offre une vitesse et une stabilité améliorées, essentielles pour une expérience utilisateur sans interruption.

Le vidéoprojecteur embarque également du Bluetooth 5.2, qui permet une connexion rapide avec des enceintes sans fil, des casques audio ou d’autres périphériques compatibles. Cela garantit une plus grande liberté pour organiser son espace cinéma, sans se soucier des câbles audio.

Expérience utilisateur et système d’exploitation

Le BenQ GP520 fonctionne sous Google TV, une interface intuitive et moderne. Grâce à ce système d’exploitation, les utilisateurs bénéficient d’un accès direct aux principales plateformes de streaming telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et YouTube. Il est également possible de personnaliser l’interface avec des applications disponibles sur le Play Store, facilitant ainsi l’accès à tous types de contenus, des films aux jeux, en passant par les documentaires et les émissions de télévision.

L’intégration de Google Assistant permet d’effectuer des recherches vocales, de lancer des applications ou d’ajuster les paramètres du projecteur sans utiliser de télécommande. Cette fonctionnalité rend l’expérience utilisateur plus fluide et interactive.

Télécommande et navigation

La télécommande fournie avec le GP520 est ergonomique et propose un accès direct aux fonctions essentielles, comme la correction d’image, le contrôle audio et la navigation dans l’interface Google TV. Elle possède également un microphone pour activer Google Assistant, simplifiant encore plus l’expérience utilisateur.

Performances en jeu vidéo

Le vidéoprojecteur BenQ GP520 n’est pas uniquement conçu pour les amateurs de films. Il séduit également les gamers grâce à ses performances optimisées pour le jeu vidéo. Avec une latence réduite à 17,9 ms en 4K à 60 Hz, le projecteur offre une réactivité suffisante pour les jeux rapides, notamment les FPS ou les jeux de course.

La compatibilité avec le mode ALLM (Auto Low Latency Mode) optimise automatiquement les paramètres d’affichage pour réduire les délais d’entrée lorsque le projecteur est connecté à une console de dernière génération comme la PS5 ou la Xbox Series X. Cette fonctionnalité garantit une expérience de jeu fluide et sans saccades, tout en tirant parti de la résolution 4K.

Consommation énergétique et durabilité

L’une des principales forces du BenQ GP520 réside dans sa source lumineuse LED. Cela présente plusieurs avantages en matière de durabilité et d’efficacité énergétique. Contrairement aux lampes traditionnelles, la technologie 4LED consomme moins d’énergie et offre une durée de vie beaucoup plus longue :

20 000 heures en mode Normal

en mode Normal 30 000 heures en mode Éco

Cela signifie que même en cas d’utilisation quotidienne, le projecteur pourrait fonctionner pendant plusieurs années sans nécessiter de remplacement de la source lumineuse.

De plus, le GP520 est conçu pour limiter sa consommation en veille. Il contribue à une empreinte écologique réduite tout en permettant des économies d’énergie.

Conclusion

Le BenQ GP520 se distingue comme l’un des vidéoprojecteurs 4K UHD les plus polyvalents du marché. Sa combinaison de qualité d’image exceptionnelle, de fonctionnalités intelligentes et de performances solides en fait un choix idéal pour les amateurs de cinéma, les gamers et les utilisateurs à la recherche d’une solution simple et efficace pour transformer leur salon en salle de projection immersive.

Avec sa connectivité moderne (HDMI 2.1, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2), son système d’exploitation Google TV intuitif et ses options d’installation flexibles. Le GP520 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Grâce à sa durée de vie prolongée et sa faible consommation énergétique, il représente également un investissement durable et économique.

