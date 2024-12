HeroES de Hithium : une avancée étonnante pour votre maison

Hithium a récemment dévoilé HeroES, un système révolutionnaire de micro-réseau domestique sans installation. Ce système vise à transformer la gestion de l’énergie chez les particuliers, proposant une solution simple, rapide et ultra-performante. Découvrez comment HeroES, présenté lors du Hithium Eco-Day à Pékin, redéfinit les règles du jeu dans le monde du stockage d’énergie domestique.

Présentation de HeroES, un système innovant

HeroES se distingue par une conception à rayonnage ouvert. Cela simplifie grandement l’installation, ne prenant que 30 minutes. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’une solution économique puisque cela réduit les coûts d’installation d’un tiers. De plus, HeroES s’adapte facilement, sans besoin d’extensions supplémentaires, ce qui le rend convivial et pratique pour tous.

Fonctionnalités intelligentes et économies d’énergie

Avec son module de contrôle intelligent, le SynergyBox, HeroES intègre des fonctions de comptage et de communication. Grâce à l’algorithme intelligent de Hithium, il peut améliorer l’efficacité énergétique de 10 %. Ce système utilise également des stratégies d’optimisation en temps réel basées sur le cloud. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’effectuer des configurations complexes.

Intégration aux maisons intelligentes

HeroES n’est pas seulement un système de stockage, il devient central dans une maison intelligente. Grâce à sa compatibilité avec le protocole Matter, il fonctionne avec Google Home et Amazon Alexa. Cela permet une synergie parfaite avec vos appareils domestiques intelligents, simplifiant leur utilisation quotidienne.

Flexibilité et conception modulaire de HeroES

La flexibilité de HeroES se traduit par sa conception modulaire. Les utilisateurs peuvent commencer avec un petit investissement et l’étendre selon leurs besoins énergétiques. De plus, la tolérance aux pannes est optimisée grâce à des modules indépendants et standardisés. Ainsi, en cas de panne, le système reste opérationnel.

HeroES de Hithium ouvre de nouvelles perspectives pour le stockage d’énergie domestique. Avec son installation facile, ses fonctionnalités intelligentes et sa compatibilité avec les maisons intelligentes, HeroES promet de révolutionner la façon dont les foyers gèrent leur énergie. Il s’agit d’un pas en avant vers des maisons plus efficaces et mieux connectées.

