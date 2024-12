Antenne transparente en cuivre : l’innovation de CIT qui révolutionne la connectivité – Interview CES 2025

Dans un monde où la connectivité est omniprésente, les innovations technologiques doivent non seulement répondre aux exigences croissantes de performance, mais aussi s’adapter aux défis esthétiques et environnementaux. CIT, une jeune startup sud-coréenne spécialisée dans les matériaux avancés, relève ce défi avec une innovation spectaculaire : l’antenne transparente. Présentée comme l’une des solutions phares du CES 2025, cette technologie combine durabilité, discrétion et efficacité pour révolutionner les usages dans des secteurs variés comme les télécommunications, l’automobile et les infrastructures connectées. En utilisant du cuivre recyclé et en adoptant des procédés de fabrication ultra-précis, CIT réinvente les standards de son industrie tout en s’inscrivant dans une démarche éco-responsable. Mais que cache réellement cette prouesse technologique ? Rencontre avec Jeong Seung, CEO de CIT, pour comprendre les ambitions et la vision de cette entreprise qui fait déjà parler d’elle.

Présentation de CIT : une startup au cœur de l’innovation

Créée avec l’ambition de transformer les matériaux électroniques, CIT (Copper Innovation Technologies) est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans le développement de solutions à haute performance pour les télécommunications et l’électronique. Depuis ses débuts, la startup s’est distinguée par sa capacité à innover en utilisant des procédés écoresponsables, tout en répondant aux exigences techniques des secteurs les plus avancés, comme l’électronique grand public et l’automobile.

Le point fort de CIT réside dans son expertise unique en laminés flexibles en cuivre (FCCL). Ces matériaux, utilisés pour les circuits électroniques, combinent flexibilité, durabilité et conductivité exceptionnelle. En adoptant une approche centrée sur l’écologie, CIT a réussi à réduire de manière significative l’empreinte carbone de ses processus de fabrication grâce à l’utilisation de cuivre recyclé. Cette stratégie leur permet de concilier innovation technologique et développement durable.

Dans un précédent article, nous avions déjà exploré les innovations écologiques de CIT et leur rôle dans l’avènement des solutions 5G (à lire ici). Aujourd’hui, la startup continue de surprendre avec une technologie révolutionnaire : le procédé ASE (Atomic Sputtering Epitaxy). Ce procédé permet de déposer des couches de cuivre d’une finesse inédite, ouvrant la voie à des avancées majeures, comme les substrats semi-conducteurs de nouvelle génération ou encore l’antenne transparente, au centre de leur participation au CES 2025.

L’antenne transparente : une solution innovante pour des besoins croissants

L’un des produits phares que CIT s’apprête à dévoiler au CES 2025 est son antenne transparente, une innovation technologique qui redéfinit les normes de l’industrie des télécommunications. Contrairement aux antennes classiques, souvent encombrantes et visibles, cette antenne est conçue pour être presque invisible à l’œil nu tout en offrant des performances de pointe.

Le secret de cette antenne réside dans la réduction extrême de l’épaisseur de ses circuits en cuivre, atteignant seulement 5 à 20 nanomètres. À titre de comparaison, les antennes conventionnelles possèdent une épaisseur moyenne supérieure à 10 micromètres, ce qui empêche toute transparence. En abaissant cette valeur à des niveaux nanométriques, CIT réussit à rendre son produit non seulement transparent, mais aussi ultra-performant, capable de répondre aux besoins croissants en termes de transmission de données.

Cette innovation ne se limite pas à des avancées techniques. Elle s’inscrit également dans une démarche écologique. Grâce à l’utilisation de cuivre recyclé, l’empreinte carbone de la production de l’antenne est réduite de 90 % par rapport à celle des méthodes traditionnelles. Cette réduction drastique représente une véritable percée dans une industrie souvent critiquée pour son impact environnemental.

Les applications potentielles de l’antenne transparente sont multiples. Elle pourrait révolutionner le secteur automobile en intégrant les systèmes de communication des véhicules autonomes directement dans leurs vitres. De même, elle s’annonce comme une solution idéale pour les maisons connectées, où l’esthétique et la discrétion sont des critères essentiels. Mais au-delà de ces exemples, le champ des possibilités reste vaste, laissant entrevoir des usages encore inexplorés.

Une technologie de pointe pour transformer le marché

Au cœur des avancées de CIT se trouve son processus ASE (Atomic Sputtering Epitaxy), une technologie révolutionnaire qui constitue la base de nombreuses innovations de l’entreprise, dont l’antenne transparente. Ce procédé permet de déposer des couches de cuivre ultra-fines avec une précision sans précédent, atteignant une épaisseur aussi faible que 20 nanomètres. Cette prouesse technique est essentielle pour assurer à la fois la transparence et la performance de l’antenne.

Lors de notre entretien avec Jeong Seung, CEO de CIT, il a expliqué comment cette technologie fonctionne : « Avec le procédé ASE, nous pouvons déposer un milliard de milliards d’atomes de cuivre dans un volume d’un centimètre cube. Cela nous permet de réduire l’épaisseur et d’assurer une parfaite conductivité, tout en respectant les contraintes écologiques. »

Cette finesse extrême ne profite pas seulement à l’antenne transparente. Elle ouvre également la voie à des avancées dans les substrats semi-conducteurs, utilisés notamment pour le conditionnement des circuits intégrés. En réduisant la rugosité de la surface à 4 nanomètres, le procédé ASE optimise la stabilité et la fiabilité des dispositifs électroniques. Selon Jeong Seung, cette technologie permet d’améliorer les performances tout en réduisant la consommation énergétique, un enjeu crucial pour les appareils connectés de demain.

En exploitant ces innovations, CIT vise une présence marquée dans divers secteurs. En plus des télécommunications, cette technologie est déjà utilisée pour créer des displays transparents et d’autres solutions interactives, présentées au CES 2025 aux côtés de l’antenne. Comme l’a souligné le CEO durant l’interview : « Nous avons voulu montrer plusieurs applications de nos matériaux au CES, car notre technologie peut être adaptée à un grand nombre d’usages, des smartphones aux véhicules autonomes. »

Interview de Jeong Seung : Questions-réponses

Pour mieux comprendre les ambitions de CIT et les enjeux liés à leur participation au CES 2025, nous avons échangé avec Jeong Seung, CEO de l’entreprise. Voici les temps forts de cette interview.

Léo THEVENET : Pourquoi avoir choisi l’antenne transparente comme produit phare au CES 2025 ?

Jeong Seung : « Le CES est une vitrine mondiale, et nous voulions présenter un produit qui incarne à la fois notre innovation et notre engagement écologique. L’antenne transparente répond à des besoins concrets du marché tout en illustrant parfaitement les capacités de notre technologie ASE. »

Quels défis techniques avez-vous rencontrés lors du développement de cette antenne ?

« Réaliser une antenne performante, transparente et extrêmement fine est un défi. La clé a été de réduire l’épaisseur des couches de cuivre à 20 nanomètres. Cela nécessitait une grande précision, mais aussi une optimisation complète de notre procédé ASE. »

Votre antenne est fabriquée avec du cuivre recyclé. Pourquoi cette approche écologique est-elle importante pour CIT ?

« L’impact environnemental est une priorité. En utilisant du cuivre recyclé, nous avons réduit l’empreinte carbone de 90 % par rapport à une fabrication classique. Par exemple, notre processus consomme seulement 0,175 tonne de CO₂ par kilogramme de cuivre, contre 3,75 tonnes habituellement. »

Quelles sont les principales applications de l’antenne transparente ?

« Cette antenne peut être utilisée dans de nombreux domaines : les smartphones, les systèmes automobiles, les maisons connectées, et même les vitrages interactifs. Nous avons également conçu d’autres produits, comme un display transparent et des substrats semi-conducteurs, qui complètent cette innovation. »

Quels objectifs souhaitez-vous atteindre au CES 2025 ?

« Le CES est une opportunité unique de rencontrer des acteurs majeurs de l’industrie et de montrer les capacités de notre technologie. Nous espérons susciter des collaborations et démontrer que nos solutions peuvent transformer des secteurs variés. »

Opportunités stratégiques au CES : CIT et l’avenir des technologies transparentes

Le CES 2025 représente pour CIT bien plus qu’un simple événement : c’est une plateforme stratégique pour démontrer son savoir-faire et rencontrer des partenaires internationaux. Comme l’a expliqué Jeong Seung, « Nous sommes ici pour montrer la flexibilité et le potentiel de notre technologie, et explorer des collaborations dans différents secteurs. »

L’objectif principal de CIT est de capter l’attention des industriels dans des domaines variés comme les télécommunications, l’automobile et l’électronique grand public. En exposant des produits concrets comme l’antenne et le display transparents, CIT espère illustrer l’impact de ses innovations et se positionner comme un acteur clé de ces marchés émergents.

Le CEO voit également cet événement comme une opportunité pour préparer l’expansion future de l’entreprise : « Nous sommes encore une petite structure, mais nous visons à élargir nos champs d’application dans les prochaines années, notamment vers l’automobile. »

Conclusion : l’innovation durable de CIT

Avec son antenne transparente, CIT incarne l’avenir des technologies connectées : performantes, esthétiques et respectueuses de l’environnement. Grâce au procédé ASE et à l’utilisation de cuivre recyclé, la startup sud-coréenne démontre qu’il est possible de conjuguer innovation et durabilité.

Le CES 2025 représente une opportunité stratégique pour CIT de mettre en avant ses technologies et d’attirer des collaborations internationales. Loin d’être une simple démonstration, cette antenne est une vision : celle d’une connectivité plus verte et intégrée dans notre quotidien.