Emerveillez Noël avec EB Concept : Technologie et artisanat pour un bureau éco-responsable et original !

Intéressé par une touche originale pour vos gadgets technologiques ? EB Concept a de quoi surprendre avec sa nouvelle gamme de produits axés sur la technologie et le bois.

EB Concept – Quand la technologie rencontre l’artisanat

Elle se démarque par ses produits de bureau en bois, fabriqués en France et adaptés aux ordinateurs. Sa gamme de produits s’étend des claviers aux PC, tous présentant une finition en bois unique, choisie parmi plusieurs essences : hêtre, noyer, chêne et frêne.

Une gamme de produits en bois surprenante

Leur offre comprend des claviers sans fil ou filaires plaqués bois, disponibles à 65 euros TTC. Des tapis de souris en bois assortis sont également proposés à 36 euros TTC, et des pieds d’écran en bois brut sont disponibles à partir de 195 € TTC.

Mais la véritable innovation vient des PC reconditionnés avec des coques en bois nobles taillées dans la masse. Ces ordinateurs compactes (format USDT 20×20 cm) offrent une modularité dans les choix de configuration, afin de s’adapter à tous les environnements de travail ou à tous les intérieurs. Selon les modèles, des boîtiers HP et Dell sont disponibles dans différentes essences de bois et couleurs.

L’écologie au cœur de l’offre

L’engagement de EB Concept ne s’arrête pas là. En plus de proposer des produits technologiques uniques et écologiques, l’entreprise met l’accent sur la durabilité. Le fabricant offre une garantie d’un an pour chaque configuration d’ordinateur et garantit les boîtiers en bois pendant deux ans.

Retrouvez des produits novateurs, écoresponsables, performants, mais surtout uniques, pour un bureau qui sort de l’ordinaire.

Avec ces produits innovants, EB Concept redéfinit la collaboration entre technologie et environnement. Pourquoi ne pas rendre votre espace de travail plus vert et choisir des produits à la fois responsables et originaux pour les fêtes ? Partagez cette nouveauté avec vos amis et donnez votre avis sur ces produits uniques en commentaires.