Apple Watch Series 7 : un écran plus grand est au programme

Il ne reste maintenant plus que quelques semaines avant l’officialisation de la nouvelle génération de montre connectée Apple. Parmi les changements prévus pour cette Apple Watch Series 7, on peut notamment citer l’arrivée d’un tout nouveau design. Plus carrée, à l’instar des iPhone 12, elle devrait aussi profiter d’une nouvelle taille d’écran suite à une récente fuite d’information annonçant l’arrivée d’un boitier de 45 mm.

Un écran plus grand pour l’Apple Watch de 2021

Après l’iPad Pro en 2018 et l’iPad Air en 2019, l’iPhone a profité d’un tout nouveau design avec des bordures plus carrées en 2020, à l’instar de l’iPhone 4. Courant 2021, c’était au tour de l’iMac de retrouver des bordures plates. Et en cette fin d’année, ça sera au tour de l’Apple Watch d’adopter un design similaire. Déjà découvert dans plusieurs rendus 3D, le design de l’Apple Watch Series 7 n’a plus rien à cacher avec un aspect plus carré et des bords plats. Parmi les rumeurs tournant autour de la montre, plusieurs sources annoncées l’arrivée de boitiers plus grands.

Par le biais du réseau social Twitter, la rumeur a été relancée par DuanRui, source plus ou moins fiable, via une image d’un bracelet en cuir avec la mention d’une taille encore inconnue au bataillon chez Apple « 45 mm ». Pour rappel, le modèle le plus grand jusqu’à aujourd’hui était de 44 mm. À première vue, ce marquage ressemble comme deux gouttes d’eau à celui appliqué par Apple habituellement. Comme par le passé, cela ne signifierait cependant pas que les autres modèles de bracelet ne sont pas compatibles avec les nouvelles Apple Watch.

Outre un écran possiblement un peu plus grand, l’Apple Watch Series 7 va aussi être la première à intégrer nativement WatchOS 8. Pour rappel, cette mise à jour ajoutera notamment de nouvelles fonctionnalités vous permettant de prendre soin de vous quotidiennement. La nouvelle montre connectée d’Apple devrait être présentée durant le mois de septembre aux côtés des iPhone 13, mais aussi des AirPods 3.