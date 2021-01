Razer Naga X, la nouvelle souris dédiée aux joueurs MMO

Publicité

Les multi-joueurs en ligne, sur PC, éprouvent souvent des difficultés dans la manipulation de leurs souris. Ces dernières sont, pour la plupart, peu légère et pas rapide dans l’exécution des commandes. Eh bien ! Ces joueurs verront ces problèmes résolus et leur pratique améliorée en adoptant la Naga X, la nouvelle souris conçue spécialement pour eux par Razer. Si vous êtes amateurs des MMO ou pensez-vous y mettre, cet article pourrait vous aider à faire le bon choix de souris.

Présentation de la Razer Naga X

Razer propose aux adeptes des MMO sur PC, la dernière-née de ses souris. Il s’agit de la Naga X, une nouvelle souris programmable à volonté avec de nombreuses améliorations de fonctionnalités. L’une d’entre elles est le poids. En effet, en pesant moins de 90 grammes, la Razer Naga X se révèle comme la plus légère des souris de sa génération voire mêmes de nombreuses autres précédentes. Ce qui sa manipulation bien plus facile que ses homologues. Sa rapidité d’exécution de commandes et la possibilité de personnalisation des paramètres sont ses atouts majeurs. Deux critères qui sont très importants dans le niveau de performance pratique des joueurs.

La révolution des MMO sur PC avec la Razer Naga X

La nouvelle souris de Razer reprend la majorité des fonctionnalités de son prédécesseur. Mais, la Naga X embarque des nouvelles fonctions qui révolutionneront les MMO sur PC. Commençons par le mode Razer HyperShift et la technologie Razer Chroma RGB qui, respectivement, dédouble les fonctions de chaque touche et apporte plus de couleurs à vos images. Ensuite, la présence du capteur optique (Razer 5G Advanced Optical Sensor), d’un câble Speedflex et de patins, lui confère un déplacement une liberté de déplacement et une glisse parfaite quelle que soit la surface. Enfin, les profils des joueurs sont mémorisés par la souris pour permettre aux joueurs de continuer leur partie même en changeant d’ordinateur. N’attendez plus donc et offrez-vous ce nouveau produit déjà disponible et vendu à environ 90 euros.

