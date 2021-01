Publicité

Il y a quelques mois maintenant, Motorola a présenté le Moto G9 Plus. Ce smartphone est destiné à permettre une autonomie irréprochable pour un prix attractif, autour de 250 euros. Cette mission est-elle réussie ? Voici le test complet Le Café du Geek du smartphone.

Design : Une belle maîtrise du G9 Plus, sans exceller

Le design de ce téléphone est passable, sans se démarquer. L’arrière de ce smartphone n’est pas très qualitatif et en soi ce n’est pas son but, mais il est certainement robuste pour un usage un peu brusque. Le dos en plastique est assez lisse dans la main, même plutôt agréable, mais il retiendra facilement les empreintes digitales. L’utilisation d’une coque, par exemple celle livrée directement dans la boîte, doit être fortement encouragée.





Le téléphone mobile affiche des dimensions XXL avec un poids important (223 g), mais possède un écran de 6,8 pouces. Cela rend la prise en main difficile, mais cela donne une certaine impression de solidité. Nous sommes toujours très satisfaits du design pour le prix, mais nous avons du mal à voir l’utilité du point sous l’écran lorsque nous regardons la taille du menton au bas du smartphone.

Logiciel : La simplicité avant tout

Le logiciel de ce smartphone est très simple et très intuitif à utiliser. Nous sommes clairement satisfaits de cette partie. Le téléphone n’a pas de latence à ce niveau. Tout répond et le moteur haptique est plutôt de qualité.

Publicité

De plus, lors de l’allumage, Motorola explique comment utiliser la navigation gestuelle avec un didacticiel de haute qualité qui aidera tous les types d’utilisateurs à comprendre son fonctionnement du software. Avec ce genre de fonctions, nous comprenons aussi que Motorola essaie de rendre son software le plus intuitif et cohérent possible. Le Moto G9 Plus a une bonne cohérence entre le matériel et le logiciel. C’est vraiment selon nous agréable de voir cela à ce prix.

Publicité

Performances : Suffisant pour un usage quotidien !

Le Motorola Moto G9 Plus fonctionne sur la puce de Qualcomm, le Snapdragon 730G, soutenue par 4 ou 6 Go de RAM selon la version d’achat. Cela s’avère plutôt bien à l’utilisation, avec une bonne fluidité pour la plupart des usages du quotidien, comme les réseaux sociaux et les tâches du genre. Si jouer n’est pas forcément très facile sur ce type de smartphone, il est loin d’être impossible de jouer sur ce produit, notamment à des jeux peu gourmands.

Globalement, c’est selon nous, suffisant pour un usage quotidien. Il est largement à la hauteur de la concurrence.

Photographie : Beaucoup de qualités, quelques défauts…

Motorola a décidé de mettre plusieurs capteurs sur ce smartphone. À l’arrière du Moto G9 Plus, nous avons 4 capteurs photo, dont l’un mesure 64 mégapixels. Le téléphone dispose également d’un module ultra grand angle avec capteur 8 Mpx, module macro (2 Mpx) et un module profond dédié (2 Mpx). Seuls les trois premiers modules sont utilisés pour capturer des photos. Le dernier trouve son utilisation en mode portrait. À l’avant, nous avons un capteur photo unique pour les selfies.

En conditions d’usages, les résultats sont assez intéressants, puisqu’avec ce téléphone nous avons quand même réussi à obtenir des résultats très qualitatifs pour un téléphone en dessous de 300 €. Dans des conditions un peu plus nocturnes, vous pouvez avoir un peu plus de difficulté, ce qui est logique, mais la scène peut être lue dans son ensemble, malgré la douceur qui réduit considérablement l’immersion. Le mode portrait n’est également pas parfait.

Dans des conditions de luminosité classiques, le smartphone fournira d’excellentes photos, avec une colorimétrie intéressante. Voici quelques résultats.

Autonomie : C’est parfait !

S’il y a un point dont nous sommes totalement convaincus, c’est bien pour l’autonomie du Motorola G9 Plus. Il peut facilement durer un jour et demi en utilisation intensive, voire deux jours en utilisation modérée. La batterie de 5000 mAh de ce smartphone est impressionnante, même si cette batterie donne toujours au smartphone un poids très désagréable, pour une bonne prise en main, comme dit tout à l’heure.

En prime, le mobile se recharge assez rapidement avec 67 minutes pour restaurer toute sa puissance, avec un bloc de charge 30W. Attention par contre à la chauffe.

Publicité

Conclusion – Motorola Moto G9 Plus

Comment conclure ? Ici, nous avons un smartphone avec très peu de défauts, surtout lorsque l’on met son prix en face. Pour 279 €, difficile de lui reprocher quoique ce soit. Ce téléphone est tout de même un peu lourd, mais son autonomie est excellente. Si c’est ce que vous recherchez dans un téléphone, d’après nos tests ce produit vous donnera entière satisfaction. Il assure l’essentiel !

Produit disponible sur motorola Moto G9 Plus - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Indigo Blue

Voir l'offre 291,50 €

Motorola G9 Plus 7.6 Hardware 7.0/10

















Logiciel 7.5/10

















Performances 8.0/10

















Photo 6.0/10

















Autonomie 9.5/10

















Points positifs Charge rapide

Autonomie

Grand écran

Performances suffisantes

Interface logiciel réussite Points négatifs Inconstances des résultats photos Acheter sur Amazon