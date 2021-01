Xbox Series – Tous les jeux qui vont sortir en 2021

Publicité

Les nouvelles Xbox Series S/X ont obtenu un franc succès en fin d’année. Toutefois même si le hardware est réussi, il faut du contenu pour profiter au mieux des consoles. Si vous êtes des habitués de notre site, vous connaissez bien le principe du Game Pass avec son contenu riche et varié.

Vous pouvez également profiter des Games with Gold où une sélection de jeux est offerte tous les mois.

Mais où sont les exclus ? Rassurez-vous Microsoft vous proposer des grands jeux pour cette année.

Les hits Xbox à venir

L’année sera riche de toutes sortes de jeux : du triple A aux productions indépendantes. Il y en aura pour tous les gouts.

Bon très clairement nous allons débuter par le méga-hit attendu de tous. À savoir Halo Infinite, le blockbuster de 343 Industries initialement prévu avec la sortie de la console. Le jeu devrait est disponible à l’automne 2021.

L’automne 2021 est encore loin, pas de panique d’autres jeux sauront vous faire patienter. À commencer par The Medium qui sera disponible le 28 janvier prochain. Ce jeu d’horreur psychologique va mettre vos nerds à rude épreuve. Le studio Bloober Team à qui on doit notamment Layers of Fear qui nous avions testé il y a quelques années va offrir à la Xbox une exclusivité très intéressante.

Autre pépite qui vous fera passer un été ensoleillé, Microsoft Flight Simulator reste à voir comment cela va pouvoir se jouer sur console.



Vous trouverez ci-dessous la liste complète des exclusivités Xbox à venir sur l’année 2021 :

Adios

The Artful Escape

The Big Con

CrossfireX

The Ascent

Dead Static Drive

Echo Generation

ExoMecha

Exo One

The Gunk

Halo Infinite

The Last Stop

Lake

Little Witch in the Woods

The Medium

Microsoft Flight Simulator

Psychonauts 2 (petite entorse à la liste, le jeu paraitra aussi sur PS4)

RPG Time

Sable

Scorn

She Dreams Elsewhere

Shredders

Song of Iron

Tunic

Twelve Minutes

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy

Warhammer 40K: Darktide

Way to the Woods

The Wild at Heart

The Yakuza Remastered Collection / Yakuza 6: The Song of Life

À noter que l’ensemble de ces jeux seront disponibles dès le jour de leur sortie sur le Xbox Game Pass. Une raison de plus pour y souscrire.

Publicité

Nous vous proposerons les tests de nombreux jeux sur cette liste au cours de l’année.