Resident Evil VIII – Les derniers détails révélés

Publicité

Pour fêter les 25 ans de la saga, Capcom nous livre de nombreuses informations sur son futur hit : Resident Evil Village. Ce huitième opus de cette saga référence du genre survival horror risque de faire beaucoup parlé de lui. Mais il faudra attendre le 07 mai 2021, date de la sortie mondiale sur la plupart des supports existants : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Mais aussi sur PlayStation® 4 et Xbox One. Resident Evil Village offrira la possibilité d’obtenir une mise à niveau gratuite de la version PlayStation 4 vers la version numérique PlayStation 5. Le jeu prendra en charge la fonction Smart Delivery des consoles Xbox Series X|S et Xbox One.

Voici la dernière bande-annonce sortie

Resident Evil VIIIage

Les précommandes du jeu sont ouvertes pour être sûr de ne pas rater la sortie du jeu. Autre bonne nouvelle, les possesseurs de Playstation 5. Ils peuvent vivre une première expérience interactive dans le château de Dimitrescu de Resident Evil Village grâce à la démo stand-alone intitulée Maiden.

Ce n’est pas un extrait du jeu, mais cela permet de découvrir les superbes décors qui seront dans Resident Evil VIII. Les joueurs pourront incarner une jeune femme de la région. Il leur faudra faire preuve de perspicacité pour s’échapper de ce lieu dangereux, car aucun combat ne pourra être engagé. A noter qu’une démo jouable gratuite différente est prévue sur toutes les plateformes sur lesquelles le titre sortira au printemps.

L’histoire de Resident Evil 8

Resident Evil Village continu l’histoire d’Ethan Winters que nous avions découvert dans RE 7 Biohazard. L’équipe de développement vient d’annoncer plusieurs nouveaux détails.

Ethan pourra désormais acheter, vendre ou améliorer ses armes grâce à un marchand « The Duke ». Grâce à des recettes et des objets obtenus dans le jeu. Le joueur pourra fabriquer des items nécessaires à sa survie dans cette région très hostile. L’utilisation de ces éléments impliquera également une planification plus stratégique notamment avec le nouveau système d’inventaire. Ce dernier rappellera des souvenirs aux fans de la licence.

Concernant le bestiaire ennemi, Capcom annonce que ceux que nous avons vus dans le trailer n’est qu’une infime partie de ce qui sera dans le jeu. Les créatures véloces qui traquent Ethan ne sont pas les plus inquiétantes. Celles qui attirent l’attention sont les mystérieuses filles de Lady Dimitrescu, qui peuvent se transformer en essaims d’insectes.

Chaque type d’adversaires aura ses propres stratégies d’attaques. Les joueurs devront donc s’adapter et décider en un éclair quand attaquer, parer ou s’enfuir.

Publicité

Joyeux anniversaire R.E

Pour célébrer le 25e anniversaire de la saga Resident Evil qui démarre en mars 2021. Capcom a annoncé que Resident Evil Village comprendra un accès gratuit à une expérience multijoueur intitulée Resident Evil Re:Verse. Bien que ce mode soit prévu sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le titre sera rétrocompatible sur Playstation 5 et Xbox Series X|S. Ce bonus intègrera les personnages populaires de R.E dans des affrontements de quatre à six joueurs dans des lieux emblématiques de la série. Les joueurs pourront choisir parmi une liste de protagonistes comprenant à la fois des humains et des armes biologiques, chacun possédant ses propres compétences.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des futures annonces sur Resident Evil Village.