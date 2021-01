Publicité

Les consoles de salon PS5 et Xbox Series ont été très appréciées pour la multitude et la spécificité des jeux qu’elles proposent aux utilisateurs. Les records de vente enregistrés depuis leurs lancements sont des faits probants justifiant leur popularité. Mais, de nombreux consommateurs se plaignent d’une augmentation significative de leurs factures d’électricité depuis qu’ils ont acquis ces consoles de jeux. Comment cela peut-il se justifier ?

La PS5 et la Xbox Series X seraient des appareils non écologiques

La PS5 et la Xbox Series X sont deux produits fars de deux géants de l’électronique que sont respectivement Sony et Microsoft. Ces derniers y ont implémentés ce qui se fait de mieux dans le domaine matière. Mais, certaines fonctionnalités implémentées dans ces appareils sont sujettes à polémiques. L’une d’entre elles concerne leur consommation en énergie. En effet, ces jeux se sont montrés 10 à 25 fois plus énergivores que prévu. Ce qui peut paraître logique au vu des besoins en énergétique nécessaires pour les faire fonctionner à plein régime. La source de cette consommation excessive d’énergie serait la lecture des vidéos en streaming et le mode de démarrage instantané. Des défauts que doivent résoudre les marques fabricantes si elles ne veulent pas voir leurs ventes subir le coût de la contre publicité.

Deux consoles de salon ayant de nombreux points en communs

Ces deux consoles de salon n’ont pas que leur moment de lancement en commun. Ils présentent de nombreuses similitudes au niveau de leurs caractéristiques. Ce sont les modèles les plus puissants et aux fonctionnalités les plus avancées que le monde des jeux vidéo n’ait jamais connu. C’est certainement ce qui justifie le fait qu’ils soient tous concernés par cette fronde qui s’élève contre leur consommation en énergie. Mais, consommer près de 10 Watts par heure en énergie augmente les factures d’électricité et influence négativement l’environnement. Vivement que des solutions rapides soient apportées à cette situation.

Publicité