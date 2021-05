Lorsque l’on s’aventure en quête d’un nouveau casque audio pour son ordinateur, la référence sur le marché depuis quelques années est bien connue des joueurs compétitifs : le Cloud II d’HyperX est réputé pour être parmi les meilleurs sur le marché, si ce n’est le meilleur. Sorti en 2015, il réapparaît aujourd’hui dans sa version « Wireless » qui offre une liberté de mouvement bien plus grande. Mais est-ce qu’il mérite toujours sa réputation ? C’est ce que nous allons voir dans cet article !

Présentation du HyperX Cloud II Wireless

Lancé en janvier 2021, le Cloud II Wireless se place sur le marché haut de gamme des casques dédiés aux jeux vidéos sur PC. Sa connectique par USB le rend compatible uniquement pour les ordinateurs. Son emballage contient la clef USB de liaison, le micro détachable et sa bonnette ainsi que le câble de recharge USB-C.





Voici sa fiche technique :

Drivers Dynamiques, diamètre de 53 mm Type CircumAural, fermé Réponse en fréquence 15Hz – 20KHz Impedance 60 Ohm Poids 300 grammes, + micro de 9 grammes Câble de recharge Cable USB-C de 50 cm Autonomie 30 heures promises Microphone Bidirectionnel, Annulation de bruit

50 HZ – 6,8 KHz de réponse en fréquence

Sensibilité de -20dB

Design du HyperX Cloud II Wireless

Le Cloud II est à première vue identique à sa première version filaire. Tout de noir vêtu et arborant une belle couleur rouge sur ses coutures et parties métalliques, les différences sont discrètes. Les points de pivots de l’arceau sur chaque oreillette ont été débarrassés des pièces en plastique et les éléments de chaque côté du bandeau optent pour une forme plus triangulaire. La structure est la même et la construction respire la qualité. Les coques rondes avec leur centre métallique sont élégantes et le tout est robuste. Les coutures rouges sont du plus bel effet.

Les commandes physiques se limitent à l’essentiel. Sur la tranche gauche, les deux boutons On/Off et activation du micro sont à portée de pouce. Pour ne pas les confondre, l’un est creusé tandis que l’autre est bombé : un bon moyen d’identifier rapidement le bouton du microphone sans éteindre le casque. Une petite LED se trouve juste au dessus pour indiquer le statut de la batterie une fois allumé. Sur l’écouteur droit, une molette texturée est placée très bas permet de contrôler le volume de son ordinateur. Un poil ferme, elle est étonnamment agréable à l’usage.

Point de fioritures lumineuses sur le HyperX Cloud II Wireless. Cela nuirait à l’autonomie, dans un design qui ne s’y prêterait pas et ferait plus qu’accessoire. On reste dans la sobriété et c’est appréciable.

Confort d’écoute

Bien connu pour ce point, le confort que procure le Cloud II est irréprochable. Son poids de 300 grammes est idéalement réparti et se fait vite oublier. Les mousses à mémoire de forme douces et surtout malléables : on ressent peu de contraintes de chaque côté du crâne. La même matière constitue l’intérieur du bandeau, avec les mêmes qualités. Sur la durée, le port du casque prolongé ne devient pas gênant.

La portée sans fil annoncée est de 20 mètres : c’est largement suffisant pour aller chercher une boisson ou réceptionner son repas sans abandonner vos coéquipiers. Quelques légers murs ne gêneront pas les transmissions et la communication reste bonne en se promenant dans un appartement. L’autonomie est également suffisante pour profiter du son pendant plus de 2 jours complets sans recharge.

L’isolation grâce à son design fermé permet de masquer les bruits discrets de la circulation devant une fenêtre ou les conversations en fond sans souci.

Qualité sonore

Ecoute

Cette section se résume en un mot : excellente. HyperX est passé maître dans le calibrage de ses casques, et ça se ressent. Les aigus parviennent à être précis et justes, les médiums sont puissants et les basses profondes à souhait. En jeu, les explosions semblent avoir du relief et chaque son est entendu comme il a été conçu pour l’être. Avec une fréquence minimale de 15 Hz, le Cloud II est capable d’aller chercher plus bas dans le spectre audio que ce qu’une oreille humaine peut entendre : c’est ce qui fait sa précision dans les fréquences basses. À haut volume, une musique ne devient pas un cafouillis de toutes sortes de son : le tout reste précis et juste, sans distorsion. Le volume maximal permet d’entendre sans avoir le casque sur la tête, par exemple autour du cou.

Enregistrement

Voici un enregistrement avec le micro du Cloud II Wireless, équipé de la bonnette fournie. Ce dernier est détachable est très souple, pour le placer où vous le voulez. Une petite bague s’allume en rouge lorsque le micro est coupé pour vous l’indiquer sans avoir de doute.

La qualité est globalement bonne : la voix est claire mais parait légèrement étouffée. Chaque syllabe est bien entendue distinctement, et la sensibilité une fois la bonnette placée permet de ne pas entendre les bruits de claviers ou de souris. Ainsi, pas besoin de farfouiller dans les réglages pour éviter à vos partenaires d’entendre tout ce que vous faites.

Logiciel

HyperX propose un logiciel de contrôle du casque pour le moins léger. Encore en développement et accessible en bêta, il permet tout simplement de connaitre le niveau de charge du casque, activer le surround virtuel, définir le niveau d’entrée du micro et l’écouter en retour instantané. Ce dernier est d’ailleurs excellent, il n’y a aucun délai entre la voix et le retour audio. Dans un jeu, cela permet de mieux s’entendre parler et de s’assurer de ne pas crier trop fort. Il permet également de sauvegarder plusieurs profils de configuration.

Galerie photo

Conclusion

Vous l’aurez compris : le HyperX Cloud II est une franche réussite et excelle en tous points. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit, le roi est de retour et il sera difficile de faire mieux à ce tarif. Avec un rapport qualité/prix difficilement concurrençable, nous vous recommandons chaudement le Cloud II pour tous vos usages domestiques aussi bien Gaming que polyvalents. Il ne manque qu’une pochette de transport dans le lot pour que le tout soit parfait. Si vous êtes fan de la marque, vous pouvez lire notre test du micro HyperX QuadCast ici.

