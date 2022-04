Logitech Lift : une nouvelle souris ergonomique plus abordable que la MX Verticale

Logitech est de retour avec un nouveau produit ergonomique pour vos journées de télétravail nommé Lift. Existante en version pour gaucher et droitier, cette souris verticale vient proposer une alternative économique à un des produits de référence de l’entreprise, la MX Veticale.

Logitech revient avec une nouvelle souris verticale

Avec le télétravail, les conditions de travail ont logiquement évoluée, parfois avec un équipement précaire n’offrant pas un confort optimal pour les employés. Face à des gestes, une posture ou des produits non adaptés aux différentes morphologies, certaines douleurs ont pu se faire ressentir au niveau des bras, des mains, des épaules ou encore du dos.

Logitech a ainsi souhaité proposer de nouvelles solutions plus ergonomiques et adaptées au télétravail. La firme suisse vient d’ailleurs d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle souris verticale allant dans ce sens : la Lift. Cette nouvelle souris verticale, 22 % plus petite que la MX Verticale, vient offrir une solution plus adaptée aux petites et moyennes tailles de main. Elle profite d’ailleurs d’un design plus simplifié et ludique que la MX Verticale. Au niveau de la poignée, nous retrouvons du caoutchouc afin de garder la Logitech Lift bien ajustée avec votre paume.

Inclinée à 57 degrés, La Logitech Lift permet d’avoir un mouvement sans torsion du poignet, comme sur une souris plate. Côté boutons, l’index et le majeur pourront accéder au clic droit, au clic gauche et à la molette SmartWheel Magnétique ; alors que le pouce aura accès à deux boutons de raccourci configurable avec le logiciel Logi Options+. En dessous, un bouton d’alimentation et un autre bouton permettant de basculer entre trois appareils appairés. Point négatif, la souris fonctionne à pile. Logitech promet cependant deux ans d’autonomie.

La souris est compatible avec les PC tournant sous Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS et Android. Il est possible de la connecter directement en Bluetooth ou via un dongle USB Log Bolt, compris avec la Logitech Lift (et pouvant se ranger à côté des piles). Disponible en version pour gaucher ou droitier et en coloris rose, blanc cassé ou graphite, cette nouvelle souris verticale profite pour finir d’un prix plus abordable que la MX Master : 79,99 €, contre 99,99 € pour sa grande sœur. Elle sera commercialisée à partir du 19 avril sur le site de Logitech et le 25 avril chez les autres revendeurs.

