Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin avril 2022

La première moitié d’avril 2022 a bien été dépassée, Microsoft vient ainsi de lever le voile sur les derniers jeux arrivant à la fin du mois sur le Xbox Game Pass. Au total, sept nouveaux titres font leur entrée sur le service, dont Bugsnax ; F1 2022 ; 7 Days to Die ; ou encore Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass pour cette fin avril 2022

Avant d’aborder le sujet des nouveaux jeux vidéo arrivant sur le Xbox Game Pass en cette fin de mois d’avril 2022, Microsoft est venu annoncer dans son billet de blog que de nouveaux jeux Ubisoft allaient prochainement arriver : Assassin’s Creed Origins (Console, Cloud et PC) ; For Honor: Marching Fire Edition (Console, Cloud et PC). Ces derniers devraient arriver dans les « dans les deux mois qui viennent ». La firme américaine assure d’ailleurs travailler avec l’éditeur pour proposer plus de ses jeux à l’avenir sur son service.

Au niveau des nouveautés du mois d’avril 2022 pour le Xbox Game Pass, voici les sept jeux ajoutés :

Déjà disponibles : F1 2021 (Cloud) ; Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) ; Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console et PC) ;

26 avril : 7 Days to Die (Cloud, Console et PC) ; Research & Destroy (Console et PC) – Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass ;

28 avril : Bugsnax (Cloud, Console et PC) ; Unsouled (Console et PC) – Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.



Microsoft a ensuite annoncé que les 12 jeux suivants compris dans le Xbox Game Pass profitaient désormais des contrôles tactiles :

Ben 10 : La Chasse aux Pouvoirs ;

Besiege ;

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition ;

Edge of Eternity ;

Hitman Trilogy ;

Lawn Mowing Simulator ;

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered ;

Pat’ Patrouille : La Super Patrouille sauve la Grande Vallée ;

Course avec Ryan ;

Transformers Battlegrounds ;

Windjammers 2 ;

Zero Escape: The Nonary Games.

Pour finir, quatre titres quitteront le service le 30 avril 2022, que ce soit en version cloud, console ou PC :

Cricket 19 ;

Outlast 2 ;

Secret Neighbor ;

Streets of Rage 4.

