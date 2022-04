Apple Watch Series 8 : le point sur les nouveautés attendues !

Même si les prochaines montres connectées d’Apple sont attendues pour septembre 2022, les rumeurs sont déjà très présentes. Mark Gurman, journaliste de chez Bloomberg très bien renseigné sur les projets de la firme à la pomme, vient d’ailleurs de faire le point sur les nouvelles fonctionnalités qu’embarqueront les Apple Watch Series 8.

Les fonctionnalités de l’Apple Watch Series 8

Avec les Apple Watch Series 7, Apple est simplement venu proposer une plus grande surface d’affichage pour ses montres connectées. Au niveau de la santé, rien de nouveau depuis l’Apple Watch Series 4. Pour rappel, ce modèle était venu y introduire un électrocardiogramme. Les mesures de santé n’ont pas évoluées depuis. Apple se fait d’ailleurs bien rattraper sur ce point-là par ses concurrents, qui proposent déjà la mesure de la température cutanée, de la tension et détectent la fibrillation cardiaque sur leurs derniers modèles de montres connectées.

Les rumeurs concernant l’arrivée de nouveaux capteurs sur les Apple Watch sont cependant toujours présentes. Cependant, cela ne serait pas encore complètement prêt. Aux dernières nouvelles, Mark Gurman a précisé que le capteur permettant de mesurer la pression sanguine serait prévu pour 2024/2025, et dans « plusieurs années » pour la mesure de la glycémie. Le journaliste de chez Bloomberg vient désormais de récapituler les nouveautés attendues pour les Apple Watch Series 8 dans sa dernière newsletter Power On.

Prévue pour l’automne, cette génération devrait ainsi profiter d’un nouveau capteur, permettant de mesurer la température corporelle. Mark Gurman mentionne aussi que l’Apple Watch Series 8 pourrait aussi détecter la fibrillation articulaire et donner plus d’informations sur le suivi du sommeil et du cycle menstruels. Outre ces nouveautés côté santé, la prochaine génération de montres connectées d’Apple aurait droit à un nouveau mode économie d’énergie, des entrainements supplémentaires, un rafraichissement des cadrans et une connexion satellitaire permettant d’envoyer des messages d’urgence.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple Watch Series 8 : vers des « mises à jour majeures » pour le suivi des activités et des puces plus rapides !