Logitech Litra Glow : un éclairage nomade pour le streaming

Logitech élargit son offre avec un nouveau périphérique dédié aux créateurs de contenu : Litra Glow. Ce petit éclairage nomade permet de sublimer youtubeurs et streamers, avec un réglage de la température de couleur.

Le premier produit de la branche Logitech For Creators

Le spécialiste suisse des périphériques a récemment présenté Litra Glow, une solution d’éclairage professionnelle et nomade à destination des streameurs.

Proposé par la branche Logitech For Creators, la lampe Litra Glow est pensée pour s’utiliser en combinaison d’une webcam. Cette lampe se branche sur un port USB et peut aussi bien s’installer au dos d’un écran d’ordinateur (à la manière d’une webcam) que sur un trépied via son pas de vis standard.

© Logitech

Il est possible de régler l’éclairage en hauteur, en inclinaison horizontale et verticale. Polyvalente, la lumière conviendra également aux visioconférences, aux tournages de vidéos YouTube et autres contenus dédiés aux réseaux sociaux.

Litra Glow, l’éclairage nomade pour améliorer la qualité de vos streams

En ce qui concerne l’éclairage, Logitech s’appuie sur 18 LEDs positionnées sous un diffuseur grand-angle, pour une puissance lumineuse maximale de 250 lumens.

Litra Glow permet de choisir entre cinq réglages de température de couleur, mais un système de réglage manuel est également de la partie, afin de naviguer dans une plage de température de couleur allant de 2700K à 6500K. Depuis le logiciel Logitech G HUB, il est possible de créer des préréglages personnalisés, et de les associer aux touches d’accès rapide d’un clavier ou d’une souris de la marque.

© Logitech

L’éclairage de Logitech est réellement conçu pour les streamers, avec sa lumière non éblouissante, douce pour les yeux et certifiée sûre pour le streaming plusieurs heures par jour.

Litra Glow est d’ores et déjà disponible sur le site de Logitech et sur Amazon au prix de vente conseillé de 69 €. Ultérieurement, le produit sera également proposé par d’autres revendeurs.

