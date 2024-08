DRAGON BALL: Sparking! ZERO : Cell et les cyborgs rejoignent la liste des combattants

Il ne reste plus que quelques mois avant l’arrivée de Dragon Ball: Sparking! ZERO sur nos machines. Et pour coller au mieux à l’œuvre du regretté Akira Toriyama, Bandai Namco continue de faire vibrer les fans en intégrant les arcs Cyborg et Cell dans son jeu. Ce nouvel ajout permet aux joueurs de revivre l’une des histoires les plus emblématiques de Dragon Ball Z, de l’arrivée de Trunks jusqu’à la défaite finale de Cell. Bandai Namco a également publié une nouvelle bande-annonce de Dragon Ball : Sparking! ZERO, dévoilant ainsi la liste des nouveaux personnages jouables des arcs Cyborg et Cell. Appréciez !

La bande-annonce des arcs Cyborg et Cell dans Dragon Ball: Sparking! ZERO

Comme vous l’avez vu, cette nouvelle bande-annonce de Dragon Ball : Sparking! ZERO est entièrement consacrée à l’histoire des cyborgs et de Cell. Les personnages emblématiques des deux arcs sont présents, tels que Mecha Freezer, King Cold, C-17 et C-16. Mais le boss final est également présent, sous sa forme finale : Cell. Face à lui se dressent les guerriers saiyan, avec un Gohan Ultime plus puissant que jamais.

La bande-annonce dévoile également une nouvelle flopée de personnages jouables. On y retrouve notamment les deux transformations Super Saiyan de Gohan, toutes les formes de Cell, C-18, C-19 ou encore Dr Gero. Le seul personnage absent dans le trailer reste Hercule, bien qu’il apparaisse dans la bande-annonce de la date de sortie de Dragon Ball : Sparking! ZERO. Espérons qu’il sera disponible en tant que DLC…

16 combattants des arcs Cyborgs et Cell complèteront alors le roster final du jeu :

Trunks du Futur, Super Saiyan

Mecha Freezer

Roi Cold

Dr Gero

C-19

C-18

C-17

C-16

Piccolo (Fusion avec le Tout-Puissant)

Cell, 1re forme

Cell, 2e forme

Cell, Forme parfaite

Gohan (Ado), Super Saiyan

Cell Junior

Gohan (Ado), Super Saiyan 2

Cell Parfait

Dragon Ball : Sparking! ZERO arrivera sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC le 11 octobre prochain.