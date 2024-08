La date de sortie de Dragon Age: The Veilguard a leaké, et c’est pour très bientôt !

Il n’a fallu qu’une toute petite portion de vidéo pour briser le secret. Dragon Age: The Veilguard était jusqu’à présent prévu pour l’automne 2024. D’ailleurs, EA et BioWare avaient prévu de révéler la date de lancement de leur jeu aujourd’hui dans la soirée. Malheureusement, une bande-annonce mal montée a dévoilé par inadvertance la date de sortie de Dragon Age: The Veilguard. Si la date est exacte, alors vous aurez un bon cadeau de la part de BioWare pour Halloween. Explications.

Rendez-vous en octobre pour Dragon Age: The Veilguard

Hier, BioWare et EA ont donné rendez-vous à sa communauté aujourd’hui 15 août sur sa chaîne YouTube, pour la révélation officielle de la date de sortie de Dragon Age: The Veilguard. Selon les deux studios, l’annonce se fera par le biais d’une bande-annonce sur YouTube, disponible à partir de 18 heures (heure française).

Cependant, une vidéo mal montée a gâché la surprise. La date de sortie du jeu a été révélée à l’avance par une bande-annonce uploadée sur Streamable. Et comme internet n’oublie jamais, l’œil aiguisé de Wario64 a réussi à prendre un cliché de la fameuse date, puis l’a mis sur X.

Le tant attendu RPG sortira donc sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 31 octobre 2024. Cette fois, le jeu abandonne le système de combat au tout par tour, pour s’orienter vers des combats basés sur l’action. Rook, le personnage principal de The Veilguard, aura six différentes origines parmi lesquelles le joueur pourra choisir. Le choix de l’origine impactera ensuite sur la façon dont le protagoniste interagit avec les principales factions du nord de Thedas.

Quoi qu’il en soit, nous aurons la confirmation de la date de sortie de Dragon Age: The Veilguard ce soir. Une nouvelle vidéo de gameplay sera disponible le 19 août 2024.