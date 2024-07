Leak : Legacy of Kain : Soul Reaver 1 & 2 est de retour en remaster !

Cela fait longtemps que la licence Legacy of Kain est restée silencieuse. La série de jeux vidéo d’action-aventure de Crystal Dynamics a séduit les fans de dark fantasy dans les années 90-2000, notamment avec Legacy of Kain : Soul Reaver, sorti en 1999. Malheureusement, après son dernier opus sorti en 2003, Legacy of Kain a cessé de faire parler de lui. Depuis, les fans ont perdu espoir pour un éventuel retour de la licence…jusqu’à aujourd’hui. Une photo prise au Comic-Con de San Diego a révélé un détail, laissant penser au retour de Legacy of Kain : Soul Reaver 1 & 2 en version Remaster.

Legacy of Kain : Soul Reaver 1 & 2 Remaster, une figurine qui en dit long

En 2003, Legacy of Kain : Defiance est sorti sur PlayStation 2 et Xbox. Il marque également la fin de la série de jeux Legacy of Kain, célèbre pour son univers dark fantasy / vampirique. Cela fait donc maintenant 21 ans que les fans sont restés sur leur faim, espérant voir le retour de la licence dans les bacs. Leur souhait semble sur le point d’être exaucé, car le nom Legacy of Kain : Soul Reaver 1 & 2 a leaké !

La grande nouvelle vient de la Comic-Con de San Diego. Durant l’événement, qui se déroule actuellement, des visiteurs ont découvert dans un stand des figurines de Raziel et de Kain, les rôles principaux dans Legacy of Kain. Mais pas seulement : sur la fiche des figurines se trouve la mention “Soul Reaver 1 & 2 Remastered”. Rapidement, un des visiteurs a pris une photo pour immortaliser la découverte. Vous pouvez la voir ci-dessous :

Le fameux cliché. Source : Con Quests (YouTube)

Maintenant, une question se pose : est-ce fait exprès ? Ou est-ce une petite inattention de la part des exposants ? En tout cas, cela a suffi pour faire renaître l’espoir chez les fans de la licence. On espère vivement une annonce officielle de la part de Crystal Dynamics dans les semaines qui viennent. Un remaster de plus, ça fait toujours plaisir, surtout si c’est Legacy of Kain : Soul Reaver !