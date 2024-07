Philips Evnia 27M2C5200W : Plongez dans une immersion totale grâce à sa performance époustouflante !

Avis à tous les amateurs de jeux vidéo, Philips Evnia ajoute un nouvel atout à sa gamme avec le moniteur de jeu Evnia 27M2C5200W. Ce moniteur dispose d’un écran incurvé et d’une dalle Fast VA. Il offre un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un MPRT de 0,3 ms. Ainsi, il promet une expérience de jeu immersive et dynamique. C’est le nouvel essentiel pour les gamers qui ne jurent que par la performance et la qualité d’image.

Philips Evnia frappe fort avec le 27M2C5200W

La nouvelle fierté de Philips Evnia, le moniteur 27M2C5200W, est une vraie bombe pour les gamers. Selon César Acosta, chef de produit régional pour les moniteurs de jeu AOC et Philips Evnia, son écran large et incurvé vous plonge dans le jeu. Son taux de rafraîchissement ultra rapide et son faible décalage d’entrée offrent une expérience de jeu exceptionnelle. Cette combinaison ne manquera pas de faire des étincelles.

Le Philips Evnia 27M2C5200W est une véritable révolution pour les jeux de haute vitesse. Sa dalle VA rapide fournit des images nettes même à vitesses élevées. De plus, sa réponse rapide MPRT de 0,3 ms garantit un gameplay fluide. En toutes circonstances, le rendu reste net et précis. En outre, son taux de rafraîchissement de 280 Hz garantit la précision des séquences les plus rapides. Et ce n’est pas tout, le mode de jeu SmartImage et le Smart Crosshair améliorent l’expérience de jeu avec des réglages à la carte selon le type de jeu en cours. C’est le grâal pour tous les gamers.

Un confort visuel et ergonomique inégalé

Le moniteur Philips Evnia 27M2C5200W n’est pas simplement performant, il est également conçu pour garantir un confort visuel optimal. Son écran incurvé de 27 pouces au format Full HD offre un réalisme saisissant et une immersion totale dans le jeu. Ajouté à cela une fonction HDR10 pour une luminosité, un contraste et des couleurs exceptionnels.

Côté ergonomie, Philips Evnia a tout prévu. L’écran est inclinable, pivotable et réglable en hauteur pour une expérience de jeu personnalisée. Et parce que le confort de vos yeux est une priorité, le mode LowBlue et l’absence de scintillement garantissent un affichage agréable et non fatiguant. Le plus de ce moniteur? Son caractère eco-friendly, avec un emballage 100 % recyclable et respect des normes environnementales et énergétiques.

Le moniteur Philips Evnia 27M2C5200W est dès à présent disponible au prix conseillé de 229€. Un investissement plus que judicieux pour tous les passionnés de jeux vidéo exigeants. Alors, prêts à booster vos performances de gaming avec ce nouvel allié de taille?