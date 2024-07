Xbox Game Pass : le leak continue avec les jeux pour le mois d’août !

Préparez-vous, les abonnés du Xbox Game Pass, car le mois d’août s’annonce riche en jeux vidéo ! Grâce à deux célèbres dataminers, on a maintenant le catalogue des jeux qui vont rejoindre le service par abonnement de Microsoft. Les fuites continuent de révéler des titres à couper le souffle, dont certains vous feront sans doute décider de prendre la version Ultimate du Xbox Game Pass.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, bientôt sur Xbox Game Pass

Commençons la liste des jeux leakés de cet article avec Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Selon le dataminer eXtas1s, le célèbre jeu vidéo de plates-formes devrait arriver sur Xbox Game Pass le 8 août prochain. Le YouTubeur espagnol, réputé pour la crédibilité de ses prédictions, a même affirmé sur X que Crash Bandicoot N. Sane Trilogy est « 100 % » certain d’arriver sur le service d’abonnement de Microsoft.

🔥👀 100% CONFIRMADO 🔴



📌 Crash Bandicoot n sane trilogy estará disponible en Gamepass el 8 de Agosto de 2024.



Paso a recordarlo porque no puse tweet individual de ello y quizás algunos no han visto el video donde lo mencioné, me doy el lujazo de confirmarlo también. pic.twitter.com/gme4ilOqnX — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) July 23, 2024

Mafia : Definitive Edition est également de la partie

Quatre ans après sa sortie, Mafia : Definitive Edition est également en route pour rejoindre le Xbox Game Pass d’août 2024. Cette fois, le leak nous vient du dataminer NateDrake, également connu sous le pseudonyme Nate the Hate. En se rendant sur les forums de ResetEra, le leaker révèle l’arrivée du jeu dans la bibliothèque du Xbox Game Pass au mois d’août 2024. eXtas1s a également confirmé le leak quelque temps plus tard, en dévoilant la date exacte : le 13 du mois.

👀🔥 OJITO 🔴⚠️



Puedo confirmar el rumor de Nate The Hate sobre que Mafia Definitive Edition llega a Gamepass en Agosto, pero voy mas allá y les digo una fecha aproximada, y es que llegaría el día 13.



Recuerden que Crash debería llegar aprox por el día 8 🤘 pic.twitter.com/bJqLozfebt — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) July 28, 2024

Mais pas que…

Outre ces deux jeux, trois titres s’ajouteront à la liste des jeux pour août 2024 sur Xbox Game Pass. Parmi eux, il y a Creatures of Ava, le jeu de sauvetage de créatures d’Inverge Studios et Chibig. Selon les rumeurs, il devrait arriver sur le service d’abonnement de Microsoft le 7 août prochain.

Le deuxième jeu à intégrer le service d’abonnement de Microsoft est Core Keeper, le survival en bac à sable de Pugstorm. Il arriverait dans la ludothèque 20 jours plus tard, soit le 27 août. Enfin, SOPA : Tale of the Stolen Potato de StudioBando rejoindra la liste, mais on ignore encore sa date de sortie précise.