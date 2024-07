Hunt : Showdown se fait peau neuve avec un nouveau nom, un portage next-gen et une nouvelle carte

Depuis sa sortie en 2019, Hunt : Showdown reste un des jeux les plus joués de Steam. Le FPS/survival horror de Crytek a apporté un nouveau souffle dans le genre, et a su conserver sa notoriété même après 5 ans d’existence. Et pour remercier ses quelque 20 000 joueurs actifs par jour, Crytek s’apprête à passer son jeu à la vitesse supérieure. Il s’offre alors une refonte complète avec une grande mise à jour du moteur et une nouvelle carte. Il a également un nouveau nom : Hunt : Showdown 1896.

Hunt : Showdown 1896, en route vers le next-gen

Auparavant sorti sur PS4, Xbox One et PC, Hunt : Showdown se prépare maintenant à entrer dans l’ère du next gen. Sous son nouveau nom Hunt : Showdown 1896, Crytek fait passer son jeu à son dernier moteur, le CryEngine 5.11. Il ne s’agira donc pas d’un simple remaster, mais d’un nouveau jeu avec “des textures, lumières et animations améliorées, un meilleur sound design ainsi que des performances accrues”. Les possesseurs de PS5, de Xbox Series X pourront alors jouer au jeu en 4K 60 FPS, et les joueurs Xbox Series S en 2K 60 FPS.

La refonte complète du jeu de tir d’extraction multijoueur de Crytek s’accompagne également d’une nouvelle carte, baptisée Mammon’s Gulch. Celle-ci fait découvrir aux joueurs un nouveau biome dans les sommets montagneux du Colorado. La nouvelle carte comprend 16 complexes composés de mines, de cours de triage, de fonderies ou encore de galeries souterraines. Enfin, elle est en grande partie réalisée grâce à la communauté de Hunt : Showdown. « Nous avons reçu des tonnes de commentaires selon lesquels les joueurs aimaient la verticalité de DeSalle, c’est pourquoi nous l’avons accentuée dans la nouvelle carte« , a déclaré Crytek.

Malheureusement, la mise à jour de Hunt : Showdown 1896 ne sera disponible que pour la dernière génération de consoles. Par conséquent, le nouveau jeu ne sera pas jouable sur PlayStation 4 et Xbox One. En revanche, Crytek promet une mise à jour sans frais supplémentaires. Les achats et la progression dans l’ancienne version de Hunt : Showdown 1896 seront également conservés. Une excellente nouvelle pour ceux qui vont migrer de la PS4 à la PS5 ou de la Xbox One vers Xbox Series.

Hunt : Showdown 1896 sortira le jeudi 15 août prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam.