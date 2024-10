Catl impressionne avec le tener flex, nouvelle solution énergétique

Lors de l’événement Solar & Storage Live 2024 à Birmingham, CATL a présenté le TENER Flex. Ce nouveau système de stockage d’énergie allie flexibilité, sécurité et performance. CATL continue ainsi de promouvoir des solutions innovantes pour la transition vers l’énergie verte.

TENER Flex : Une nouvelle ère pour le stockage d’énergie

En juin, CATL avait lancé le TENER Base, un système conteneurisé à Munich. Aujourd’hui, ils élargissent leur gamme avec le TENER Flex, conçu pour répondre aux besoins spécifiques du marché européen. Cette nouvelle solution est compacte, mais conserve une densité énergétique élevée et une longue durée de vie.

Flexibilité et performance : Les atouts du TENER Flex

Le TENER Flex est doté d’une structure optimisée. Il peut être déployé de manière compacte, maximisant ainsi l’utilisation de l’espace. Il offre également une compatibilité avec les infrastructures existantes, réduisant ainsi les coûts de main-d’œuvre et d’exploitation. De plus, chaque rack fonctionne indépendamment, assurant ainsi la continuité du système en cas de défaillance.

Solutions évolutives pour une distribution d’énergie optimale

Ce système fournit une distribution d’énergie flexible pour des applications industrielles et résidentielles. Il prend en charge les systèmes de conversion d’énergie allant de 600 à 1 500 V. Sa conception évolutive permet de s’adapter aux besoins énergétiques croissants tout en minimisant les coûts de maintenance.

En résumé, le TENER Flex de CATL représente une avancée majeure dans le domaine du stockage d’énergie. Sa flexibilité, sa performance et sa compatibilité avec diverses infrastructures le rendent idéal pour des projets de grande envergure. CATL continue de renforcer sa position sur le marché en fournissant des solutions innovantes et fiables. Grâce à des services après-vente efficaces, CATL garantit une maintenance rapide et une assistance mondiale, assurant ainsi la satisfaction de ses clients. Le TENER Flex marque une étape importante vers une transition énergétique plus verte et plus durable.

