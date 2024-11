Comviva et AWS : une avancée prometteuse dans le cloud

Comviva, leader mondial des solutions d’expérience client, s’allie à Amazon Web Services (AWS). Cette collaboration stratégique vise à offrir des produits SaaS de nouvelle génération, améliorant ainsi les services pour les fournisseurs de communication dans le monde entier. Avec cette alliance ambitieuse, Comviva et AWS ambitionnent de révolutionner le marché du cloud et de l’intelligence artificielle grâce à des technologies innovantes et performantes.

Comviva et AWS : une stratégie axée sur le cloud

Comviva mise sur AWS pour déployer une stratégie commerciale innovante. En effet, la force du cloud et de l’intelligence artificielle (IA) d’AWS permettra à Comviva de fournir des services rapidement et de maximaliser ses revenus. De plus, en utilisant le modèle SaaS, Comviva offrira des technologies de pointe aux fournisseurs de services de communication.

Innovations SaaS pour les fournisseurs de services

La collaboration en questio nfavorise la modernisation des produits et soutient la transformation culturelle des entreprises. Grâce à l’IA générative, Comviva optimise les coûts et améliore les expériences utilisateurs. Les plateformes principales, comme DigiTech et MarTech, profitent de l’intégration avec Amazon Bedrock, enrichissant l’expérience produit avec des solutions IA.

AWS et Comviva : transformation numérique accélérée

Ils s’engagent à s’accompagner dans sa transition vers une organisation axée sur le SaaS. Par ailleurs, en explorant des outils comme Amazon Q, l’entreprise renforce la productivité des développeurs. De plus, cette collaboration a pour but de moderniser l’infrastructure et accélérer sa transformation numérique. Ainsi, ces efforts garantissent une résolution plus efficace et rapide pour les services.

Ils renforcent leur partenariat pour innover dans le secteur des technologies cloud. Grâce à la formation de plus de 2000 employés sur les outils AWS, Comviva mise sur l’avenir. Cette collaboration promet une croissance continue, alliant expertise et technologies avancées, pour servir au mieux leurs clients à l’échelle mondiale.

Lisez notre dernier article tech : Test – Eziclean All-in-one Z10 Plus le robot aspirateur laveur du futur?