Fondée en 2009 par un entrepreneur français, Eziclean a su s’imposer parmi les marques d’appareils électroménagers. Elle souhaite avant tout faciliter les tâches ménagères d’où le nom Eziclean (Easy : facile, clean : nettoyage). Avec son robot aspirateur laveur All in one Z10 Plus, au prix de 999,99 euros, la marque facilite-t-elle vraiment le nettoyage ?

Notre avis en bref sur le Eziclean All in one 10 Plus

Le Eziclean All in one Z10 Plus est convaincant tout d’abord par sa surpuissance de 6000 pA, par son système de navigation laser, par sa fonction aspiration et lavage combiné, mais aussi par sa base de rechargement tout-en-un. Toutefois, l’installation et les premières utilisations demandent quelques lectures de la notice. Aussi, sa grande taille peut poser un problème dans les petits intérieurs.

Fiche technique

Autonomie 150 min en aspiration + lavage / 240 min en lavage Aspiration sur tapis Oui Capacité sac à poussière 1,5 L Station Recharge, vidage, auto-nettoyante Serpillère Oui, rotative Capacité bac eau propre : 2,5L, sale : 2,5L Poids 11,2 kg Couleur Noir Prix 999,99 euros

Unboxing du Eziclean All in one Z10 Plus

Lorsque nous ouvrons le pack, nous découvrons les différents accessoires tous emballés séparément :

Le robot équipé des brosses

La station de charge et auto-nettoyante

1 fil d’alimentation

Les bacs d’eau propre et d’eau sale de la base

1 brosse de lavage

2 brosses latérales

1 filtre HEPA

1 goupillon d’entretien

1 sac à poussière

1 manuel d’utilisation

Tout est à disposition pour commencer l’utilisation et plusieurs nettoyages ainsi que l’entretien du robot aspirateur laveur.

Installation et utilisation du Eziclean All in one Z10 Plus

Pour commencer, le manuel d’utilisation est très complet et explique étape par étape l’installation.

Il commence par une description complète de la composition de l’appareil

Tout est bien détaillé afin de mieux connaître le robot aspirateur laveur et comprendre son fonctionnement.

Nous pouvons alors commencer l’utilisation en suivant page par page le manuel.

Vu que le Eziclean All in one Z10 Plus est connecté, il propose de télécharger l’application grâce au QRCode ou au nom de l’application pour des fonctionnalités supplémentaires. Et là aussi, tout est très bien détaillé.

Avant toute utilisation, le manuel précise comment doit être rangé la zone. Et première surprise, malgré des capteurs de chutes et la navigation laser LIDAR avancée, il faut installer des barrières physiques dans les zones surélevées (escaliers, mezzanine…) pour éviter les chutes. Ce n’est donc pas pratique si l’on souhaite utiliser le robot dans une pièce surélevée.

Ensuite, comme l’indique le manuel, il faut d’abord vérifier les bacs dans le robot et remplir le bac d’eau propre de la station. Puis, il faut vérifier le sac à poussière de la base. Là aussi, c’est une surprise, il n’y a pas de bac à poussière dans la station, mais un sac qui doit se changer lorsque l’application nous avertit. Un bac aurait été plus économique, mais il aurait fallu ajouter un fallu un filtre. Alors pourquoi cette décision d’un sac à poussière comme dans nos anciens aspirateurs ?

Lors du démarrage de la station et du robot Eziclean All in One Z10 Plus, nous nous apercevons qu’une voix parle en français et nous indique ce que les appareils exécutent comme tâche. Ce qui est un plus qui rassure sur le fonctionnement, car elle peut avertir d’anomalies.

La station doit être placée à un endroit bien précis avec de l’espace autour. Aussi, il faut une grande pièce ou un endroit peu meublé. En effet, le robot avec la station est déjà imposant avec ses dimensions de 50 cm x 33 cm x 25 cm le robot avec la station est déjà imposant. Le robot seul mesure 35 cm x 36 cm x 9,5 cm.

Performance et Efficacité du Eziclean All in one Z10 Plus

Avec son prix non négligeable de 999,99 euros, le robot aspirateur laveur Eziclean All in one 10 Plus exécute bien les tâches demandées.

En ce qui concerne l’aspiration, le Z10 plus ne déçoit pas du tout avec sa puissance de 6000 pA. Il dispose de 3 choix de puissance d’aspiration seulement disponible avec l’application. De plus, il reconnaît les tapis et passe sur plusieurs surfaces comme le carrelage ou le parquet.

Le robot aspirateur laveur Eziclean All in one Z10 Plus comme beaucoup de robots aspirateurs passe bien partout. Il nettoie bien les coins avec ses brossettes adaptées et n’emporte pas avec lui les fils électriques.

Pour le lavage, le Eziclean nettoie correctement les sols avec sa brosse épaisse. Là aussi, nous avons 3 choix sur le début d’eau, mais seulement avec l’application. Après le lavage, le robot dispose d’une fonction de séchage qui permet un séchage immédiat après le lavage.

Avec son autonomie de 150 min en aspiration et lavage et de 240 min en lavage unique, le robot aspirateur laveur peut nettoyer une très grande surface de plus de 150 m².

Lorsque le robot n’a plus de batterie ou qu’il a fini sa tâche, il retourne à sa station. C’est là que l’atout principal de cet appareil démarre. En effet, celle-ci permet un auto-nettoyage complet du robot. Il aspire les poussières, les débris et nettoie la brosse en éliminant les cheveux, poils et autres résidus.

Lorsque le robot aspirateur laveur est sur la station, le système de gestion de l’eau permet de vider l’eau sale du robot et de remettre de l’eau propre.

Toutefois, si la station n’est pas installée parfaitement, le robot a des difficultés à rentrer et se charger, voire ne réussit pas du tout à s’installer dans la base.

Si l’application n’est pas accessible, le panneau de contrôle de la station permet d’utiliser les principales fonctions, mais l’application permet d’utiliser des fonctions supplémentaires.

Pour l’entretien quotidien manuel se faisant en plus, tout est indiqué de façon détaillée dans le manuel. Aussi, les explications faisant 8 pages, cela peut être rebutant et surtout démotivant même si cela est assez facile.

Fonctionnalités supplémentaires

L’application Eziclean est très bien conçue, lorsque le Z10 Plus est installé, il suffit de cliquer dessus et il suffit de suivre les indications. Nous pouvons constater qu’il est possible d’ajouter d’autres appareils de la même marque. Toutefois, il faut un peu cliquer de partout avant de comprendre le fonctionnement, mais cela reste assez intuitif.

La première chose demandée est de créer une carte de la ou des pièces à nettoyer. Une cartographie se fait alors grâce au système de navigation laser LIDAR. Elle se fait rapidement et est très précise.

Tout en allant sur les différentes icônes, nous découvrons les nombreuses fonctions: préférences de nettoyage

Dans un autre menu, nous pouvons accéder à plusieurs fonctions notamment la programmation des nettoyages sur la semaine, le réglage de la carte, historique de nettoyage où l’on peut voir le trajet du robot lors de ses nettoyages.

Aussi, toujours dans ce menu, nous pouvons accéder aux fonctions voix et volume, mode ne pas déranger qui permet de ne pas effectuer le nettoyage programmé, la maintenance qui indique et avertit les changements de filtre, de brosses et microfibres, une fonction permet de géolocaliser son robot (si on clique dessus le robot parle en disant « je suis ici »)

Sur l’application, une icône montre en haut à gauche le niveau de batterie du robot. Il est également possible de mettre le robot à charger, lancer d’un clic le nettoyage.

Concernant le contrôle avec une enceinte connectée, seules les enceintes google chrome fonctionne avec Eziclean.

Conclusion

En conclusion, au prix de 999,99 euros, l’Eziclean All-in-One Z10 Plus se positionne comme un aspirateur robot laveur haut de gamme, offrant une expérience de nettoyage complète et efficace. Sa technologie de navigation LIDAR avancée assure une cartographie précise de votre espace, garantissant une couverture complète des sols. Avec sa taille assez imposante et sa longue autonomie, il est idéal pour les grands intérieurs, mais peu pratique pour les pièces beaucoup meublées ou avec peu d’espace. Par ailleurs, le combiné aspiration et lavage ainsi que l’auto-nettoyage de la station en font un appareil complet.