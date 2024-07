Dual Power de Sharp – Les nouvelles versions : Optez pour un nettoyage plus efficace et sans effort !

Sharp Consumer Electronics, acteur majeur de la technologie à l’échelle mondiale, enrichit sa gamme d’appareils électroménagers en lançant trois nouvelles versions de son aspirateur balai Dual Power. Conçus pour optimiser l’efficacité du nettoyage, ces aspirateurs conjuguent performances et liberté de mouvement.

Se libérer des contraintes de câbles

La nouvelle gamme d’aspirateurs Dual Power de Sharp, comprenant les modèles Dual Power Comfort, Dual Power Max et Dual Power Ultra, préfigure un nettoyage encore plus pratique, flexible et précis. Ces appareils sans fil, nés de nombreuses années de recherche et développement. Ils brillent par leur capacité à déloger efficacement la saleté sans contrainte de câbles.

Grâce à leur moteur d’aspiration performant et leur filtre HEPA H13, ils s’occupent de débarrasser vos sols, tapis et meubles de la saleté, de la poussière et des poils d’animaux. Ils se distinguent aussi par leurs trois niveaux de nettoyage et leurs accessoires variés. Ils sont surtout capables de s’adapter à toutes les surfaces de votre maison.

Dual Power de Sharp : Endurance et simplicité d’utilisation

Chaque aspirateur de la gamme Dual Power de Sharp offre jusqu’à 70 minutes d’autonomie, selon le modèle. Cette durée peut même doubler grâce à la technologie Dual Battery. Les utilisateurs peuvent ainsi parcourir leur logement sans se préoccuper des prises électriques ou des câbles enchevêtrés. Les aspirateurs bénéficient aussi d’un système pratique de stationnement vertical, pour un rangement facile et polyvalent pendant le nettoyage.

Esthétiquement, ces aspirateurs se distinguent surtout par leur design élégant ainsi que leurs couleurs discrètes, qui s’intègrent parfaitement à n’importe quel intérieur. Ils se rangent aisément grâce à leur station de charge murale.

Les nouvelles versions d’aspirateurs Dual Power de Sharp redéfinissent l’expérience du nettoyage en alliant praticité et performance. Un pas de plus vers une maison toujours plus propre sans effort supplémentaire. N’attendez plus, découvrez et partagez la liberté offerte par ces aspirateurs nouvelle génération.