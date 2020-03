Que l’on aime ou pas Apple, il faut avouer qu’ils sont des lanceurs de tendances. Depuis l’avènement des airpods, un grand nombre de constructeurs ont suivi la marque de la pomme dans l’élaboration de leurs écouteurs true wireless. Nous vous avions présenté ceux de Xiaomi il y a quelques mois. Aujourd’hui vous allez découvrir les Urbanista Stockholm.

Urbanista dans la vague true wireless

Commençons par le design, la marque a plutôt réussi son coup. La couleur noire mate des matériaux est plaisante à l’œil. Mais pour ceux qui n’aiment pas cette couleur. Il existe d’autres coloris : rose pale, vert olive et blanc.

Les écouteurs d’urbanista s’inspirent clairement de ceux d’Apple. De longues « tiges » avec au bout des écouteurs à loger au creux de l’oreille. Ils sont un peu plus long que les airpods. Leur design est simple, mais efficace. A ça s’ajoutent une led d’activité et un logo Urbanista servant de zone tactile pour les commandes.

Une qualité son perfectible

Ce modèle n’est pas doté d’isolation phonique active ni passive. Vos écoutes sont donc parasitées par les bruits extérieurs. Du coup on pousse le son pas top pour la sécurité de l’audition. Les transports en commun sont à proscrire avec ces écouteurs.

La qualité son n’est pas égale selon le type de musique que vous écoutez. Globalement les écouteurs sortent un son quelconque, mais pas catastrophique. Le plus gros problème se situe dans les aigus, certains titres hauts perchés accrochent les oreilles. Bien sûr ce type d’oreillettes n’offrent quasiment aucune basse. Bref ne vous attendez pas à un son exceptionnel, mais cela reste acceptable pour la plupart des gens.

Maintien et autonomie

Les Stockholm d’Urbanista proposent une belle autonomie. Avec le boitier de recharge, vous pourrez tenir entre 13 et 14 heures. Le boitier possède une batterie de 300 mAh. La connectique est au format Micro USB et la recharge se fait en quelques heures.

Concernant le maintien dans l’oreille, pas de souci a ce niveau-là. Les écouteurs restent en place. Toutefois, nous ne les avons pas utilisés pour des sessions sportives. Mais en usage classique aucun problème.

Ils sont confortables, mais sur les longues séances d’écoute. Les fonctionnalités tactiles bien que très classiques fonctionnent parfaitement. Et les tiges étant assez longues, il est tout à fait possible de retirer les écouteurs sans lancer une commande.

Conclusion

Les Stockholm d’Urbanista ne sont pas les meilleurs écouteurs que nous avons testés, mais avec un prix assez contenu (environ 70€) cela reste un rapport qualité-prix acceptable surtout si vous n’aimez pas les intra-auriculaires.

Ils sont disponibles sur Amazon en cliquant sur ce lien.

87 Commentaires Urbanista Stockholm Véritable écouteurs sans Fil 14H d'autonomie Bluetooth 5.0 avec étui de Chargement, Commandes tactiles & écouteurs à Double... 【Liberté sans fil】 Urbanista Stockholm vous apporte la liberté et le plaisir de la musique sans fil, compatible avec IOS et Android pour votre confort via Bluetooth 5.0. Grâce à leur...

【Fonctionnalité complète】Avec deux microphones intégrés et compatibles avec Siri et Google Now, utiliser l'assistance vocale et passer des appels en déplacement n'ont jamais été aussi...