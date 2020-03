Shadow : son application a été retirée de l’App Store

Pour les utilisateurs iOS/iPad OS et tvOS, Shadow était le seul moyen d’accéder au cloud gaming. Seulement c’est désormais terminé (pour le moment), l’application dédiée vient d’être supprimée de l’App Store par Apple.

Shadow n’est plus disponible sur l’App Store

Depuis le 26 février 2020, l’application Shadow n’est plus disponible sur l’App Store pour ses utilisateurs. Cette disparition affecte iOS, iPad OS mais également tvOS. À travers un message sur Reddit, Blade explique que l’application violerait une partie des règles de l’App Store. L’entreprise précise aussi avoir été informée à l’avance par Apple que l’application allait être supprimée de la boutique d’application. Heureusement, pas de panique si vous avez installé l’application avant sa suppression, elle fonctionnera toujours aussi bien comme avant. Pour les autres, l’entreprise travaille sur ce sujet pour remettre l’application en ligne dès que possible.

Capture d’écran du post sur Reddit où Blade annonce le retrait de l’application de l’App Store

Un problème économique ?

Shadow et Apple n’ont pas donné plus de détails sur quelle partie des règles de l’App Store l’application pose problème mais on imagine qu’il est question ici d’un soucis sur la fameuse marge de 30% qu’Apple récupère habituellement. Pour rappel, quand vous faites un achat via l’App Store (ex. achats intégrés), Apple récupère 30% du prix total. Or, via Shadow, les utilisateurs pouvaient acheter des logiciels ou des jeux sans passer par l’App Store. Par conséquent, la multinationale ne touchait pas la marge de 30%.

» Les développeurs perçoivent 70 % des ventes effectuées via le système d’achat intégré dans l’app, et Apple reçoit une commission de 30 %. «

Le cloud gaming menacé sur iOS

Ce n’est pas la première fois qu’un service de cloud gaming rencontre des difficultés pour intégrer l’App Store. On se rappelle de la tentative d’Nvidia en février dernier avec Geforce Now. L’application n’aurait pas passé la validation par Apple. De même pour Stadia où l’application sur iOS permet seulement d’accéder au catalogue. Pour le moment, seul Microsoft a réussi sa tentative avec xCloud (en bêta) mais uniquement pour 1 jeu, Halo. Nous imaginons qu’Apple souhaite garder une place privilégiée pour Apple Arcade ou un autre prochain service.