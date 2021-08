La Galaxy Watch 4 se dévoile avec le nouveau Wear OS

Le site 91 Mobiles a mis en ligne des photos de la future Galaxy Watch 4 de Samsung. On peut ainsi découvrir des morceaux du nouvel interface de Wear OS, avant sa sortie.

La Galaxy Watch 4 se dévoile avant l’heure

Samsung devrait présenter sa gamme de Galaxy Watch 4 très bientôt, lors du prochain événement Unpacked de Samsung. Aujourd’hui, nous avons des photos volées du terminal qui nous montre son design, mais aussi une première image de sa toute nouvelle interface conçue par Google et Samsung : Wear OS.

Les images proviennent de 91mobiles, et bien que nous ne puissions pas confirmer qu’il s’agit de clichés authentiques, elles correspondent à d’autres images que nous avons vues de la Galaxy Watch 4 Classic.





Ce sont en fait deux versions de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic qui ont été capturées et publiées par 91Mobiles : une version noire et une version blanche. La version noire s’affiche ainsi avec un boîtier en métal assorti et un bracelet en silicone de la même teinte, tandis que la version blanche propose un boîtier en métal argenté et un bracelet en silicone blanc. Sur les deux modèles, on devrait retrouver une lunette rotative autour de l’écran, comme c’était déjà le cas sur la dernière Galaxy Watch 3.

Les premières images avec l’interface Wear OS

Ces deux photos permettent également de découvrir certains éléments de l’interface de la nouvelle montre de Samsung. On peut y voir notamment une invitation à découvrir les fonctions de la montre : « faites une visite de votre montre » ainsi que l’écran pour paramétrer l’heure.

Malgré tous les efforts déployés par des entreprises comme Ticwatch et Fossil, Wear OS de Google reste loin derrière l’Apple Watch en termes de ventes. Non seulement Google va procéder à une mise à jour majeure de son OS dédié aux smartwatches dans les mois à venir, en partenariat avec Samsung, mais la série Galaxy Watch va également revenir à Wear OS (et apporter quelques éléments clés de Tizen).

Les Samsung Galaxy Watch 4 devraient faire partie des premières montres à profiter du nouveau Wear OS

En unissant leurs forces, Samsung et Google espèrent pouvoir enfin offrir aux utilisateurs d’Android des produits capables de concurrencer sérieusement l’Apple Watch, tout comme les meilleurs smartphones Android offrent une forte concurrence à l’iPhone. Pour cela, il faut que le matériel et le logiciel soient parfaits, et c’est ce que nous espérons avec la Galaxy Watch 4.

Encore un peu de temps ? Découvrez la Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds 2 de Samsung qui se dévoilent en vidéo !