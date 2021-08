PIS Digital Show 2021, par la Fédération Coréenne des Industries du Textile

La Fédération Coréenne des Industries du Textile (appelée également par son acronyme anglais KOFOTI et représentée par le président Sang-Un Lee) a lancé le PIS Digital Show le 23 juillet afin de renforcer son plan de marketing préliminaire de l’événement et pour maximiser les résultats des consultations. Pouvant être accédé à travers le site web du PIS, le PIS Digital Show dévoile en avance sous forme de contenus numériques les différents matériaux écologiques et durables qui seront présents au PIS 2021.

PIS 2021 – Une conférence numérique

Parmi les rubriques constituant l’exposition en ligne, on trouve les catégories suivantes: showrooms des entreprises participantes, détails des produits (images, vidéos, vêtements virtuels 3D), lookbooks 3D, liste des produits et des entreprises sélectionnés comme favoris par l’utilisateur, etc. Le site a été conçu avant tout avec l’objectif d’optimiser la facilité d’utilisation des acheteurs.

Afin de transmettre de manière la plus efficace possible l’expérience que présentent les propriétés physiques et la fonctionnalité des produits textiles, des images et des vidéos de très haute qualité ont été réalisées; une grande diversité de produits dépassant au totql 1300 articles en nombre, y compris fil à tisser, textile à maille, textile tissé, matériels divers, produits finis seront disponibles.

Le lookbook 3D est un type de contenu numérique dont la demande de disponibilité par les acheteurs augmente de plus en plus récemment. La texture et la couleur des tissus y sont concrétisées de manière très détaillée sous forme de vêtements virtuels, afin de permettre aux acheteurs d’effectuer une prise de décisions plus rapide, sans passer par l’étape de la production des échantillons des vêtements, et par conséquent une consultation plus efficace.

Une conférence et des achats en ligne

Avec l’ouverture de l’exposition en ligne, les consultations de commande hybrides en et hors ligne utilisant les contenus numériques des entreprises participantes débuteront également.

Les acheteurs envisageant de se présenter au site de l’exposition hors ligne peuvent examiner préalablement par l’événement virtuel les informations liées aux produits et réserver une consultation hors ligne qui se déroulera plus tard sur les lieux de l’exposition. De plus, pour les acheteurs internationaux se trouvant à l’étranger et ne pouvant pas examiner les produits directement, le site propose un service de demande de renseignements détaillés des produits et de consultation en ligne.

En outre, un programme de soutien de marketing est proposé aux entreprises participantes sur les lieux de l’exposition hors ligne, en collaboration avec un agent de marketing professionnel international. Suite aux visites virtuelles, lorsque les acheteurs internationaux demandent une consultation, un agent local représente l’entreprise pour organiser une séance de consultation et montrer le produit concerné en personne à l’acheteur.

D’autre part, pour célébrer le retour de l’exposition PIS après 2 ans, dû à l’annulation de l’édition 2020 à cause de la crise sanitaire du COVID-19, la KOFOTI organise une série d’événements appelée « PIS is back », offrant divers cadeaux aux participants par loterie.

Le premier jeu du « PIS is back », réservé aux visiteurs de l’exposition de l’édition 2019 revenants, offre une carte-cadeau café, par triage au sort parmi les personnes postant sur leur compte Instagram une preuve de participation à l’exposition 2021. Le deuxième jeu, quant à lui, est destiné aux acheteurs: un mini sac et un sac en bandoulière sont offerts aux acheteurs qui ont demandé et réalisé une consultation avec une entreprise participante, à travers le système mis en disposition par l’exposition virtuelle en ligne.

Ensuite, le jeu « PIS is 100 » est un événement qui consiste à récompenser 100 acheteurs ayant visité et participé l’exposition sous ses deux formes, en ligne et hors ligne. Les cadeaux offerts aux gagnants de ce jeu seront un sac de couchage écologique et un support pour livre, le nom des gagnants étant prévus d’être annoncés sur le site previewinseoul.com le 24 septembre. En plus des jeux cités ci-dessus, de nombreux autres événements pour le public général sont également prévus.

Le PIS Digital Show se tient du 23 juillet jusqu’à fin décembre; l’exposition hors ligne se déroule aux halls A et E du COEX du 1er au 3 septembre.