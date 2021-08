3 Jeux vidéo de la semaine, Zelda : Skyward Sword, F1 2021, Monster Hunter Stories 2

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. The Legend of Zelda : Skyward Sword HD nous renvois à l’époque de la Wii avec un titre incontournable remasterisé avec soin. F1 2021 vus propose de devenir un pro des circuits et même de le faire à deux. Enfin, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est un RPG tactique aussi bien pensé que mignon.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD

Ce Legend of Zelda a fait les beaux jours de la vénérable Wii et c’est avec un certain plaisir que nous avons redécouvert cet opus remastérisé sur Switch. En ce qui concerne le scénario, faisons simple. Alors que vous venez de gagner une compétition, vous partez avec Zelda fêter cela. Pas de chance une tempête la capture et vous devrez donc tout faire pour la retrouver. L’histoire est connue, mais reste toujours aussi captivante des années après. Il faut juste passer les premières heures pour que la quête prenne de son ampleur et devienne aussi époque qu’il se doit pour un Zelda. Niveau gameplay, n’opus retrouvons les bases de la série en 3D avec une résurgence de ses origines Wii. Ainsi, vous pouvez jouer avec les JoyCon pour donner des coups d’épée ou utiliser votre bouclier en les tenants dans vos mains.

Le résultat est plus que convaincant et si cela vous ennuie plus qu’autre chose, il reste l’usage des bons vieux sticks. Petite amélioration par rapport à la version Wii, il est possible de changer les angles de caméra durant le jeu. Ce qui n’est pas un luxe, car ils ne sont pas toujours très efficients. Techniquement, le titre passe du 480p au 1080p avec assez de talents. La modélisation 3D est propre, l’aliasing quasi absente et les textures sont chatoyantes. Reste que le titre accuse son âge, mais que cette remasterisation permet d’apprécier vraiment une direction artistique toujours aussi renversante.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, notre avis

Une belle mise à niveau qui permet surtout de replonger dans ce qui reste un excellent épisode de Zelda. Le jeu est identique à l’originale, quelques améliorations de gameplay, en plus des graphismes pour apprécier une ode à l’aventure aux puzzles toujours aussi bien pensés et aux donjons épiques. Reste que Nintendo aurait pu faire un petit effort sur le prix.

F1 2021

Sport automobile star s’il en est, la F1 réussit a réunir assez de fans devant les écrans pour motiver depuis des années des jeux vidéo. F1 2021 est le premier a passer le cap Next-Gen. Niveau contenu, nous avons la totale, circuits, compétitions, pilotes tout y est. Les quelques manquants seront ajoutés dans un prochain DLC. Il sera normalement gratuit… Nous avons les modes compétition classiques enrichis de deux modes histoire. Le premier est très classique avec en prime une scénarisation qui favorise l’immersion. Le second mode est plus original, il s’agit de jouer à deux au mode scénario. Il est même possible de s’affronter dans des écuries différentes à certains moments. Notre principal regret, ce mode est actif uniquement en ligne. Dommage de ne pas pouvoir jouer à deux sur le même écran.

Techniquement, nous profitons d’une très belle réalisation 3D. Les circuits, comme les ilotes et les véhicules sont vraiment très bien modélisés. La sensation de vitesse est bien là, mais nous restons sur notre faim. La différentielle entre old-gen et next-gen n’est flagrant. Où est la raytracing ? Il sera disponible sur PC dans une rapide mise à jour, mais en ce qui concerne les consoles Xbox Series et PS5 pas d’infos actuellement. Notez que chez Sony, la DualSense est vraiment très bien gérée, mais cela reste un minimum pour cette machine. Nous avons par contre fortement apprécié les possibilités de niveaux offertes, qui permet aux néophytes de profiter du jeu sans être des pros du volant.

F1 2021 , notre avis

Un bon opus avec un lot de nouveauté agréable mais qui techniquement aurait mérité bien ieux. Les consoles next-Gen ont presque un an maintenant et avoir des graphismes un brin au desus des old-gen est de moins en moins acceptable.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin

Oubliez la chasse au monstre quelques instants et découvrez l’univers de Monster Unter dans une optique RPG tactique. Ainsi, vous n’incarnez pas un chasseur de monstre, mais un chevaucheur de monstre, un Monster Rider. Il se retrouve devant une situation délicate, les animaux chevauchés deviennent fous et il semble que cela soit en lien avec une antique légende sur la destruction du monde. Vous devrez donc partir en quête des réponses et pour cela trouver des œufs de nombreux animaux. Une fois éclos, ces derniers sont votre armée que vous pourrez faire évoluer grâce à l’expérience et surtout en fusionnant certains. Ce qui nous donne des possibilités stratégiques vraiment variées.

Il y’a une belle richesse de contenus, une réelle profondeur tactique, ce qui permet d’être plus indulgent sur le scénario très convenu. Nous avons apprécié la direction artistique, un peu enfantine, mignonne et très colorée. Nous restons dans l’univers de Monster Hunter sans son aspect sombre. Très plaisant à jouer en solo, Capcom propose un mode en ligne pour aller dégoter des œufs rares en équipe. Une bonne idée qui renforce encore la longévité du titre.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin , notre avis

Un RPG tactique très réussi, qui apporte une belle profondeur stratégique, du fun dans un environnement très positif. Une jolie pépite pour s’occuper cet été au bord de la piscine.