Test – Blasphemous 2 : Expiez vos péchés sur PS5

Le premier Blasphemous avait marqué les joueurs amateurs de Metroidvania. N’ayant pas eu l’occasion d’y jouer à l’époque. J’ai eu l’occasion de découvrir la licence via ce deuxième épisode avant de jouer au premier jeu. C’était important de préciser ce point avant que vous attaquiez la lecture de cet article.

Blasphemous 2, tout comme son prédécesseur, se déroule à Cvstodia, un monde saturé d’imaginaire religieux. Vous incarnez à nouveau le Pénitent, un chevalier religieux immortel arborant une emblématique coiffe, chargé de restaurer l’ordre dans un monde corrompu par le Miracle.

L’enfer de Blasphemous est de retour

Les aficionados du premier opus de Blasphemous, une véritable pépite du genre Metroidvania, se sentiront chez eux dès les premières minutes de Blasphemous 2. Ils y retrouveront cette proposition artistique à la fois révoltante et magnifique, portée par un style 2D en pixel art digne des plus belles œuvres d’artisanat, accompagnée d’une bande-son douce à l’oreille. Il est donc impossible de critiquer la forme de ce jeu qui affine tout ce que son prédécesseur faisait déjà si bien, ce qui lui permet de briller aujourd’hui. La barre était déjà placée très haut, mais The Game Kitchen parvient encore à perfectionner ses talents de maître-sculpteur. Blasphemous 2 continue d’émerveiller à chaque nouvel environnement, dans le cadre d’un univers cohérent.

Ça va saigner

Vous accomplirez votre mission en éliminant les serviteurs du Miracle et en explorant un monde interconnecté. La force de Blasphemous 2 réside dans l’univers qu’il propose aux joueurs. Le jeu propose des scènes souvent macabres via une imagerie empruntée au catholicisme le plus sombre, cherchant à choquer. Attendez-vous à une abondance d’hémoglobine et de châtiments corporels, souvent auto-infligés.

Pénitence et exploration

Blasphemous 2 mélange habilement plates-formes et combats dynamiques, s’inscrivant pleinement dans le design popularisé par les séries Metroid et Castlevania, d’où le terme Metroidvania. Il est fréquent, au cours de votre progression, de rencontrer des plateformes inaccessibles ou de repérer un trésor derrière une porte close. Une chose est certaine dans ces moments-là : vous y reviendrez, mais avec les outils appropriés. Beaucoup de jeux exploitent ce principe : Hollow Knight, Axiom Verge, ou encore Cathedral également lié à un caractère religieux.

Le joueur dispose de trois armes principales, chacune offrant des compétences uniques pour faciliter l’exploration. Vous commencez le jeu en choisissant une seule arme, vous débloquerez relativement rapidement les deux autres. Vous acquérez également quelques mouvements, comme le saut sur les murs et le double saut. Le jeu vous demandera souvent de combiner ces compétences pour progresser ou découvrir ses nombreux secrets. Globalement, les séquences de plates-formes sont bien conçues, bien que quelques-unes laissent à désirer, n’ajoutent pas grand-chose à l’expérience où soient même parfois frustrantes, ralentissant le rythme.

Dans la foi, tu progresseras !

Naturellement, l’arsenal n’est pas seulement utile pour l’exploration. Blasphemous s’est fait connaître pour ses combats de qualité, et cette deuxième itération tente de réitérer cet exploit. Chaque arme possède un arbre de progression permettant de débloquer de nouveaux mouvements grâce à une monnaie rare.

Il est fréquent de se sentir extrêmement vulnérable face aux ennemis normaux et de payer cher pour son audace. À cet égard, le jeu puise largement dans l’héritage des jeux de la série Souls. Vous devez aborder chaque affrontement avec précision, synchronisation et mémorisation des mouvements. La meilleure arme du joueur est sa capacité à reconnaître les schémas d’animation des ennemis. Le jeu ne pardonne que très peu les erreurs.

Heureusement, après quelques tentatives, le défi devient plus abordable, et vous apprenez rapidement à exploiter les fenêtres d’opportunité. Avec de l’expérience, vous découvrirez également quelles armes et sorts sont les plus efficaces contre certains ennemis. Cependant, certaines séquences restent particulièrement ardues et peuvent susciter de la frustration.

En plus de la quête principale, le joueur a l’opportunité de remplir plusieurs objectifs secondaires. Que ce soit trouver toute une congrégation de sœurs, libérer une trentaine de chérubins, ou retrouver les mémentos des habitants pour débloquer des compétences passives. L’exploration et la découverte sont au cœur de l’expérience de jeu.

L’une des mécaniques les plus simples, mais ayant un impact considérable, consiste à combiner deux compétences passives pour déverrouiller un bonus secret avec un effet beaucoup plus puissant. Par exemple, en combinant une statue augmentant les dégâts de base du fléau avec une amélioration des dégâts de feu, vous obtenez un effet supplémentaire qui fait que vos attaques de feu provoquent des explosions. C’est une mécanique simple, mais chaque nouvelle découverte devient de plus en plus intéressante et encourage le joueur à chercher tous les secrets du jeu.

Comme nous l’avons évoqué plus haut dans cet article, dans Blasphemous 2, chaque avantage est précieux pour progresser.

Conclusion

Pour conclure, dans Blasphemous 2 les animations et le pixel art sont superbes. Du point de vue technique, il n’y a rien à redire, le jeu ne souffre pas de ralentissements et je n’ai rencontré aucun bug lors de mon test. Malgré quelques problèmes de rythme, tant dans les éléments de plate-forme que dans les combats, ainsi que des inégalités dans la qualité des boss et un récit qui reste superficiel malgré un monde intéressant, Blasphemous 2 mérite l’attention des fans du genre et du premier opus. Je vous le recommande vivement.

