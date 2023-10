eufy Clean lance son nouveau aspirateur robot X8 Pro

Toujours à la pointe de l’innovation, eufy Clean, filiale de la célèbre marque Anker Innovations, a annoncé la sortie de son dernier bijou technologique : le robot aspirateur/serpillère X8 Pro. Cette version améliorée du précédent modèle, le X8 Hybrid, promet une expérience utilisateur sans effort et un nettoyage exceptionnel.

Un nettoyage en profondeur impressionnant

L’attrait principal de eufy Clean X8 Pro réside dans sa capacité à effectuer un nettoyage en profondeur complet. Il doit cet exploit à l’innovant système Twin-Turbine™ et à la brosse roulante Active Detangling™. Grâce à ces technologies, le nouveau robot est capable de nettoyer efficacement tous les types de revêtements de sol, avec une performance exceptionnelle sur les tapis.

Parlons d’abord de la technologie Twin-Turbine™. Obtenez des performances de nettoyage dont la puissance est 1,8 fois supérieure à celle de son prédécesseur, le X8. Sa capacité d’aspiration de deux fois 4 000 Pa assure un tapis propre en un seul passage. Quant à la brosse roulante Active Detangling™, elle garantit un taux de démêlage de 99,7 % pour éliminer efficacement 89,3 % des poils d’animaux sur les tapis.

Des fonctionnalités innovantes

Le X8 Pro intègre également une station d’auto-vidange. Cette dernière pièce de technologie permet de sceller 99,9 % de la poussière et des débris après chaque passage, réduisant ainsi au minimum le contact avec la poussière. En plus de cela, ce nouveau modèle offre des cartographies précises de votre maison grâce à sa technologie de navigation laser iPath™️, permettant à l’appareil de naviguer et de nettoyer sans problème même dans l’obscurité.

Prix et disponibilité

Le robot X8 Pro est dès maintenant disponible à l’achat. Il peut être vôtre pour 599,99 € avec la tour auto-videuse ou pour 449,99 € avec la base de recharge simple.

Avec ce nouveau produit, Anker Innovations confirme son statut de leader mondial de la technologie de recharge. Si leurs autres produits, qu’il s’agisse d’appareils audio haut de gamme, de divertissements mobiles ou encore de l’espace émergent de la maison intelligente, sont aussi innovants que le X8 Pro, nous avons hâte de voir ce qu’ils nous réserveront en réserve.

Pour en savoir plus sur cet appareil ou découvrir les autres produits de eufy, rendez-vous sur leur site web www.eufylife.com.

Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles technologies et de ces performances de nettoyage sans effort ? Laissez-nous vos avis et commentaires !