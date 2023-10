Apple : Des lentilles correctrices pourront être ajoutées sur le prochain casque Vision Pro

Apple serait en train de concevoir un casque de réalité virtuelle Vision Pro plus petit et plus léger, a rapporté Mark Gurman dans une récente newsletter Power On. Néanmoins, outre la révision de la taille et du poids du futur casque, ce dernier pourrait également être adapté aux personnes qui ont besoin de lentilles correctrices.

Un casque Vision Pro adapté à la vue de chacun

En effet, les clients pourraient personnaliser les lentilles de leur futur casque Vision Pro de première génération. Cette approche est destinée aux personnes qui portent des lunettes. Pour mettre en œuvre cette personnalisation, Apple stockerait des verres Zeiss en option dans ses magasins de détail.

Même si cette décision d’Apple pourrait s’avérer être un avantage pour les porteurs de lunettes, elle pose néanmoins plusieurs obstacles. Par exemple, Apple devra se confronter à des problèmes de gestion d’approvisionnement. Il devra aussi transformer son magasin d’électronique en fournisseur de soins de santé.

Apple parviendra-t-il à surmonter les obstacles ?

Par ailleurs, il pourrait être difficile de personnaliser les lentilles personnalisées du casque. La raison en est que les prescriptions médicales pourraient changer avec le temps. Or, cela limiterait la possibilité pour le propriétaire du Vision Pro de partager son casque à un autre utilisateur ou encore de le revendre sur le marché à cause des lentilles correctrices.

Néanmoins, il semblerait qu’Apple ait déjà pensé à ces différents obstacles. En effet le géant à la pomme a déposé des brevets concernant son produit en août 2023. D’après The Verge, cela montre l’intérêt d’Apple pour la création d’un écran VR ou AR pouvant être ajusté pour corriger la vision de quelqu’un.