Gagnez de l’argent avec votre camping-car tout au long de l’année, avec Goboony !

Préparez-vous à une statistique effrayante. La plupart des propriétaires de camping-cars utilisent leur véhicule moins de 6 semaines par an, soit environ 4 semaines en moyenne. Leur camping-car reste donc inutilisé pendant environ 48 semaines par an, prenant la poussière dans l’allée et, dans la plupart des cas, perdant de sa valeur. Mais ce n’est pas une fatalité …

et si vous pouviez récupérer vos frais d’investissement dans votre camping-car ?

et si vous pouviez même tirer bénéfice de votre camping-car inutilisé, de l’ordre de 5 000 euros par an ?

Il n’est même pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps à la location pour réaliser de tels bénéfices. Vous déterminez les jours/semaines pendant lesquels votre van est disponible, vous décidez des prix / jour et enfin, vous choisissez à qui vous acceptez de louer. Vous gardez le contrôle ! Ce sera toujours VOTRE camping-car, Goboony vous aide simplement à le louer avec succès.

Pourquoi passer par une plateforme de location ?

Visibilité : Goboony se positionne sur la première page de Google et peut s’assurer que votre van soit trouvé facilement. Nous nous occupons du marketing pour que vous n’ayez pas à le faire, vous prenez simplement les réservations que nous vous apportons. Cela vous permet d’économiser de l’énergie, du temps et de l’argent sur la publicité.

Sécurité : Nous organisons des paiements sécurisés à la fois pour le voyageur et pour le propriétaire, ce qui vous permet de recevoir le montant de la location ou le montant approprié en cas d'annulation.

Clientèle : Les voyageurs se sentent plus à l'aise lorsqu'ils louent par l'intermédiaire d'une organisation comme Goboony, ce qui augmente le nombre de réservations que vous prenez.

Expérience : Nous pouvons vous fournir toutes les informations nécessaires, vous conseiller sur les assurances, les prix, les équipements et bien plus encore !

Pourquoi louer avec Goboony ?

Environnement international : Goboony répertorie des camping-cars dans toute l’Europe, ce qui lui permet d’avoir une clientèle plus variée que les autres plateformes et de disposer des outils nécessaires pour les réservations en France.

Gratuité pour les propriétaires : Nous n'avons pas de « frais » pour les propriétaires, ce que vous choisissez de facturer est ce que vous recevrez. Vous n'avez donc littéralement rien à perdre !

Communauté : Nous nous efforçons de créer un sentiment de communauté sur notre plateforme et de vous fournir une assistance personnelle et des conseils professionnels en fonction de la situation.

Avis Goboony

Mais ne nous croyez pas sur parole ! À la place, vous pouvez vérifier ce que les propriétaires du site web ont à dire à leur sujet. Ces avis et bien d’autres, peuvent être trouvés sur Google.

J’ai loué un camping car avec ma femme pour notre séjour d’une semaine en Bretagne, vraiment top ! Lénaïc

Je n’avais jamais loué de camping car de telle façon mais le service est impeccable et super compréhensif. On m’a aidé à créer mon compte et j’ai adoré l’approche personnelle. Recommande très fort! Bjorn

Nous avons visité la Côte d’Azur à petits prix. Les enfants ont adoré, super expérience Laura

Super voyage grâce à camping car très pratique et au top un personnel très agréable et très qualifié je recommande vivement Angélique

Curieux ? Rendez-vous sur Goboony pour en savoir plus ! Si vous avez des questions ou des préoccupations, nous serions ravis d’en discuter ensemble. Vous pouvez échanger sur le processus de création de votre annonce avec un membre de notre équipe pour obtenir plus d’informations ou pour être aidé. Goboony souhaite permettre au plus grand nombre d’expérimenter la liberté du voyage en camping-car, et vous pouvez y contribuer !