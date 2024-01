TEST – MSI MEG 342C QD-OLED, l’éclat du QD OLED sur un écran PC ?

Le MSI MEG 342C QD OLED (toujours plus long les noms) est un écran de PC au format 21/9, sur fond de QD OLED. Comme son nom l’indique, il fait 34 pouces, faisant de lui un écran imposant sur un bureau. Mais au-delà de prendre une grande place, est-ce que c’est un bon écran pour votre setup de gaming ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le MSI MEG 342C QD-OLED

Le MSI MEG 342C QD-OLED est un excellent écran PC, qui propose une fiche technique de grande qualité. Les caractéristiques techniques sont donc très bonnes, mais ce qui dénote également, c’est une attention sur l’aspect premium. Le prix est ici élevé, mais cela vient avec un certain standing, tant sur le design, que sur la dalle de l’écran.

Produit disponible sur MSI MPG ARTYMIS 343CQR Écran Gaming Incurvé 34" UWQHD - 1000R, Dalle VA 3440 x 1440, 165Hz / 1ms, FreeSync Premium, DisplayHDR 400, Pied Réglable Mystic Light - DP 1.4, USB Type-C

Voir l'offre 679,95 €

Fiche technique

Taille de la dalle 34 Pouces, soit 87cm Courbure de la dalle 1800R Type de dalle QD-OLED Résolution 3440 x 1440, UWQHD Ratio 21/9 Luminosité 250 nits, pic à 1000 nits Contraste 1000000:1 Taux de rafraîchissement 175Hz Temps de réponse 0,03 ms Ports 2 HDMI, 1 DisplayPort, 1 USB-C Prix 1499€ PVC, autour de 1300€ à l’écriture du test

Unboxing du MSI MEG 342C QD-OLED

Le MSI MEG 342C QD-OLED propose dans sa boîte tout le nécessaire pour l’utiliser correctement. Ainsi, on retrouve trois câbles pour la vidéo : un HDMI, un DisplayPort et un USB-C. Un autre câble est fourni, mais celui-ci n’est pas là pour de la vidéo. Il sert à relier votre ordinateur à votre écran. Une fois cela fait, il vous sera possible d’utiliser les ports USB-A de l’écran comme un genre de hub USB. Enfin, on retrouve logiquement le câble d’alimentation.

Assez logiquement, le carton contient aussi l’écran, ainsi que le pied et deux caches pour l’arrière de l’écran. Ceux-ci se placent au niveau de l’accroche du pied, et sur les câbles, pour tenter de les cacher un peu plus. On notera toutefois l’expérience d’unboxing assez complexe. Il faut retirer entièrement le contenu du carton pour y accéder, via une ouvertue sur le dessus. D’autres écrans sont plus ergonomiques sur ce point.

Design du MSI MEG 342C QD-OLED

Design général

Ce MSI MEG 342C QD-OLED s’inscrit dans la gamme MEG, soit le plus haut de gamme de la marque au dragon. On retrouve ainsi un design très premium, jusque dans les finitions. Cela s’observe au niveau du style, qui se caractérise autour d’un écran tout en noir avec des touches de doré. Ces touches se retrouvent sur les boutons à l’arrière pour interagir avec l’écran, mais aussi sur le pied. Un autre point intéressant est la présence d’une ligne de LED RGB sur la tranche inférieure de l’écran. Celle-ci est esthétique sans être invasive, et illumine un peu au niveau de votre clavier, c’est appréciable.

Le design n’est pas qu’une question d’esthétique, mais aussi de dimensions. Ici, on se retrouve avec un écran de 34″, en format 21/9. Il ressemble à peu de choses près à cet écran Philips, que nous avons testé il y a peu. Cela fait quelque chose de plutôt long sur votre bureau, mais c’est très agréable à utiliser. Le format de l’affichage est du 21/9, on le rappelle. La taille de la diagonale peut ainsi paraître immense, toutefois, la hauteur de l’écran est équivalente à un 27″ pour donner un ordre d’idée. C’est comme si vous aviez un écran de 27″, auquel vous rajoutez 1/3 sur le côté droit en somme.

Connectique du MSI MEG 342C QD-OLED

Une partie très importante dans le hardware d’un écran, c’est la connectique. En fonction de vos cas d’usages, et de ce que vous recherchez au quotidien, c’est un point non négligeable. Ici, on va en retrouver une qui est très développé, et surtout bien placée. En effet, celle-ci est à l’arrière et parallèle à l’écran. C’est un design qui permet de bien mieux brancher les câbles, et les cacher plus facilement. Pour faire le listing, il y a donc deux HDMI, un Display Port, un USB-C, un USB-B et deux USB-A. Les premières fiches évoquées sont celles dédiées à la vidéo, les dernières pour l’extension de port USB sur l’ordinateur.

L’écran embarque le système KVM, qui peut vous être tout autant inutile qu’indispensable, c’est une question d’usages. Admettons que vous ayez plusieurs appareils branchés à cet écran, avec différents OS. Grâce à la technologie KVM, il est possible de contrôler avec un seul clavier / souris, ou une seule manette plusieurs appareils. C’est fort pratique en cas de multiples appareils, pour éviter un encombrement de périphériques sur le bureau par exemple. Ou tout simplement, vous n’aurez pas à débrancher et à re-brancher vos périphériques d’un appareil à l’autre.

Confort d’utilisation

Le format 21/9 est très agréable à l’utilisation. En augmentant un peu la largeur par rapport à un écran classique, on gagne certes un peu plus d’affichage, mais surtout une plus grande adaptabilité à de nombreux contenus. C’est notamment le cas des films et séries qui désormais sont la plupart du temps dans ce format-là. C’est ainsi fini les bandes noires s’affichant sur le dessus et le dessous du contenu, ici, ça prendra les 34 pouces complets de votre écran. Autre point à soulever, c’est aussi que les jeux-vidéos, particulièrement en solo, s’adaptent à ce format étendu.

Cette adaptation profite aux utilisateurs, on retrouve ainsi un affichage complètement différent et plus immersif. Sur ce MSI MEG 342C QD-OLED, les bordures sont plutôt fines, ce qui augmente ce sentiment d’immersion à l’utilisation. En somme, c’est très pratique pour consulter du contenu. Autre point important dans le confort d’utilisation, c’est la capacité à mouvoir l’écran pour l’adapter à notre bureau. Il est ici possible de le régler dans tous les sens possibles, exception faite de l’orientation. Il devra rester en format paysage, sauf si vous utilisez un pied externe qui vous permettra cela. On trouve ainsi rapidement une position qui convient à notre assise et à la spécificité de notre bureau.

Qualité d’affichage du MSI MEG 342C QD-OLED

Dans le nom de cet écran, une caractéristique technique s’y glisse et qui est singulière : le QD-OLED. Cette technologie se veut le meilleur des deux mondes entre l’OLED, et le LCD. La première technologie présente un contraste dit infini, quand la deuxième prétend à une meilleure luminosité, gros défaut de la première. Le QD OLED vient maintenir un contraste infini, mais la luminosité reste toutefois très convenable, surtout pour un usage d’ordinateur.

En termes de qualité d’affichage, on est donc largement servi. La luminosité est très bonne, les réglages en sortie de carton sont également excellents, enfin bref, c’est idéal pour du gaming, du multimédia, et de la bureautique en choisissant les configurations proposées dans l’interface de l’écran.

Conclusion : que vaut le MSI MEG 342C QD-OLED ?

Ce MSI MEG 342C QD-OLED est proposé à un tarif élevé de 1499 €. C’est un tarif que tout le monde ne mettrait pas dans un écran d’ordinateur, c’est certain. Cependant, une fois que l’on essaye un peu des écrans de ce calibre, c’est compliqué de s’en passer après. Qui dit tarif élevé, dit exigences élevées, et ici, celles-ci sont satisfaites. La qualité d’écran est au rendez-vous, de même pour le design de cet écran franchement très premium, couplé à une facilité d’utilisation déconcertante, et une praticité totale ! Un excellent écran qui est peut-être 100 ou 200 euros trop cher toutefois, surtout face à des concurrents comme celui de Philips cité dans ce test.

Produit disponible sur MSI MPG ARTYMIS 343CQR Écran Gaming Incurvé 34" UWQHD - 1000R, Dalle VA 3440 x 1440, 165Hz / 1ms, FreeSync Premium, DisplayHDR 400, Pied Réglable Mystic Light - DP 1.4, USB Type-C

Voir l'offre 679,95 €