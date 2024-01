CES 2024 : EcoFlow lance la DELTA Pro Ultra, le générateur domestique du futur !

L’innovation se taille la part du lion à l’édition 2024 du CES avec le lancement de la DELTA Pro Ultra par EcoFlow, une toute première dans le marché des générateurs d’énergie domestiques.

EcoFlow Révolutionne Le Marché De l’Energie

EcoFlow, leader dans le domaine de l’énergie portable et écologique, a dévoilé la DELTA Pro Ultra, une solution révolutionnaire pour les foyers. Ce système d’alimentation de secours domestique, déclaré gagnant des CES Innovation Awards 2024, propose la plus grande capacité disponible, offrant jusqu’à un mois de réserve d’énergie.

Le nouveau produit d’EcoFlow est caractérisé par sa flexibilité et sa fiabilité remarquables. Il est compatible avec diverses sources d’énergie, y compris solaire et générateur au pétrole, et peut-être utilisé pour diverse situation, allant de l’alimentation complète de la maison au stockage d’énergie solaire pour les activités de plein air.

Une capacité Inégalée

La technologie avancée de la station DELTA Pro Ultra offre une capacité de 6 kWh à 90 kWh, une puissance de sortie de 7200 W et une entrée solaire de 5.6 kW. Cela lui permet d’alimenter une maison entière, fonctionnant avec de gros appareils ménagers tels que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Avec le Smart Home Panel 2 d’EcoFlow, la puissance de sortie peut être augmentée jusqu’à 21,6 kW, de quoi alimenter les maisons les plus vastes et énergivores.

EcoFlow a également évoqué l’avenir de l’énergie domestique, avec un système d’alimentation intégral activé par le cloud. Avec cela, les utilisateurs pourront gérer leur génération d’énergie, le stockage et l’allocation, ainsi que leur appareils via des interfaces web et des applications intuitives.

Disponibilité

La DELTA Pro Ultra d’EcoFlow est actuellement disponible à l’achat sur le site web d’EcoFlow (Amérique du Nord) et sur Amazon.com. Pour l’instant, aucune date de lancement en Europe n’a été annoncée.

La manière dont nous gérons et utilisons l’énergie à domicile est sur le point de subir une transformation complète, grâce à l’innovation d’EcoFlow. En conservant une longueur d’avance et en continuant à repousser les limites, EcoFlow s’efforce faire une différence dans la vie des gens, et de notre planète. Partagez vos réflexions avec nous et faites-nous savoir comment la technologie d’EcoFlow pourrait changer votre vie quotidienne !